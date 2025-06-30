末日預言引焦慮　醫3點建議：日子照過

▲龍樹諒被認為曾精準預測311大地震，這次預言7月5日有大地震，引起廣大討論。（圖／翻攝自文藝社官網）

記者邱俊吉／台北報導

日本漫畫家龍樹諒預言本周六、7月5日將發生超級大地震，近期引起不少人焦慮，對此醫師說，類似心理和某些人相信各種陰謀論一樣，都是源自於對未知的恐懼，但民眾實在不必刻意迴避這種機率不到百萬分之一的風險，「既來之，則安之」，正常度日，免得末日沒來，生活卻大亂。

龍樹諒在1999年作品《我所看見的未來》預言「2011年3月將有大災難」，被視為成功預言東日本311大地震，而2021年推出復刻版《我所看見的未來（完全版）》，又預言真正的大災難將發生在「2025年7月」，並具體指出「7月5日」。

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而龍樹諒本人最近雖公開呼籲別太在意日期，但引起的討論與焦慮已難擋，不少民眾已安排當天和所有家族成員團聚，要一起迎接未知，有的則規劃遠赴歐美避難。

台安醫院精神科資深主治醫師、景美醫院精神科主任許正典說，近期確實有不少家長受到末日預言影響，調整孩子的暑假出國行程，例如原訂赴日旅遊，有的選擇縮短時間，也有人乾脆延後出發，等7月5日過了「再評估情勢」。

許正典指出，這類「預期性焦慮」會導致民眾迴避性更動原有步調，特別是對災難較敏感者，更容易受到此類傳聞牽動而影響生活規劃。

對於末日預言，許正典說，產生強烈反應者往往與深信陰謀論者有相似心理特質，多半敏感度較高、焦慮傾向強、自信心較低，相對易受暗示影響，並傾向預設最壞情境，進一步產生逃避、囤積等過度反應。

針對因為末日預言而產生焦慮的民眾，許正典提出3點建議：

●維持規律作息：不要因焦慮而犧牲睡眠、暴飲暴食或日夜顛倒，穩住身體狀態更有助情緒安定。

●保持情緒淡定：避免過度緊繃，可觀察他人如常生活，提醒自己也能這樣過日子。

●維持正常行為：原訂行程不必因預言改變，除非有確切的科學訊息，否則不需過度反應。

許正典表示，他當然也知道這次的末日預言，但「我在7月5日當天仍照常演講」，呼籲民眾以「既來之，則安之」的心情穩住自己，與其讓未知的災難亂了生活，不如安於當下，維持日常節奏，更能好好面對真實的世界。