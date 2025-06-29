高溫當心熱傷害！醫教你「捏眉心」1秒判斷中暑

▲中醫師教1招迅速判斷是否中暑。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

高溫容易發生中暑等熱傷害，中醫師周宗翰也教民眾一招迅速自我判斷是否有中暑，只要捏一下「眉心」，若出現紅紅一條線，就表示已有中暑現象。周宗翰也提醒，中暑的症狀包括「頭暈目眩、肩頸僵硬、疲倦、四肢痠軟、喝再多水也無法解渴和心悸」等，民眾也可以多加留意。

周宗翰指出，中暑是在室外的空氣高溫和陽光熱輻射的長時間作用，外加相對濕度在30%-40%以下，造成人體體溫調節障礙，而產生不適狀態。症狀包括頭暈目眩、肩頸僵硬、容易疲倦、四肢痠軟、嘔吐、腹瀉、腹脹、頭脹痛、體溫升高、覺得補充再多水也無法解渴、心悸等。

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除了可以從不適症狀判斷中暑，周宗翰也提出中醫常用的判斷方法，只要用大拇指、食指在兩眼間的印堂，輕輕快速一捏，如果馬上就出現紅紅的一條線，就代表有中暑，這時就可以透過刮痧，讓熱氣排出。

中暑除了跟溫度有關，也跟體質、日曬時間長短、勞動強度等因素有關。周宗翰說，常在外面跑的業務人員、從事農業或在不通風，甚至是工作場合潮濕地方的農夫及餐飲業者；另身體不易散熱（如肥胖者皮下脂肪厚）、心肺功能較差、水分代謝失調（如拉肚子）和長期使用鋰鹽或利尿劑、抗組織胺的藥物者，排汗功能都會較差，都是容易中暑的體質。

周宗翰提醒，中暑可依患者情況分為三個階段，「先期中暑」常見在高溫的環境工作者，會大量流汗、注意力開始不集中、頭暈、胸悶、覺得身體沉重，但這時體溫不會超過37.5℃。若出現前述症狀又不治療，就會變成「輕度中暑」。

一旦發生輕度中暑，下視丘控制體溫調節的功能會因為高熱而產生紊亂，這時體溫會開始上升至38.5℃以上，臉色開始潮紅、極度口渴、汗流不止及皮膚灼熱等，若再不加以治療，拖到「重度中暑」，皮膚會由熱轉冷、汗流不止變成不出汗、血壓下降、痙攣，甚至昏厥，因此一定要記得注意身體狀況和適時補充水分。