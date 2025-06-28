消除黑眼圈不再靠遮瑕　「奈米脂肪」可掃黑8成、效果維持數年

▲黑眼圈不易消除，醫界近年推出的「奈米脂肪療法」能有效解決問題。示意圖，非患者。（圖／國泰醫院提供）

記者邱俊吉／台北報導

許多女性對黑眼圈感到苦惱，但以往無有效方法消除，所幸另一個美容大敵「 脂肪」，近年竟成了「掃黑」新武器。醫師表示，國外研發出「奈米脂肪療法」，能厚實眼周皮膚、提升循環，從根本解決問題，改善率可達8成，且效果能維持數年，是治療黑眼圈的重要選擇。

國泰醫院整形外科主任蒲啟明指出，過去較不易消除黑眼圈，關鍵在於成因複雜，一般可分為血管型、發炎後色素沉澱型、陰影型，甚至多種並存的混合型，而傳統的雷射、果酸、遮瑕膏等方式，多數只能短暫淡化2至3成，效果維持時間有限。

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蒲啟明表示，國泰醫院是國內早期引進奈米脂肪的醫學中心之一，並於醫學會公開報告治療成果；他說明，奈米脂肪是自體脂肪抽出後，經特殊技術乳糜化後所製成，其富含幹細胞與生長因子，可促進皮膚增厚與新生血管形成，除能減輕血管透光造成的黑青，也可加強局部循環代謝，進而使黑眼圈自然淡化。

針對治療過程，蒲啟明說，醫師會先抽取患者自體脂肪，經過30次反覆處理後乳糜化，形成細緻的奈米脂肪，再以極細針頭注射至眼下區域，療效通常在3到4個月後逐漸顯現，整體改善率可達7至8成，且效果能維持數年。

蒲啟明指出，觀察奈米脂肪療法的進行，可發現有眼袋、淚溝與陰影型黑眼圈者，接受眼袋切除手術並補充脂肪，整體效果更佳，且滿意度高；他也說，此療法費用約3萬至4萬元，與多次雷射或果酸療程相當，但相對具有長效優勢。

此外，蒲啟明說，奈米脂肪不僅可應用於黑眼圈，也可延伸至細紋、疤痕修復，甚至慢性傷口治療，將為醫學美容開啟更多可能。

蒲啟明提醒，黑眼圈防治可從日常生活著手，應充足睡眠，並避免刺激性化妝品，若有過敏性鼻炎則需設法改善；此外，黑眼圈如已持續3個月以上，且無明顯消退跡象，建議尋求專業協助，評估是否適合進行奈米脂肪療法，才有機會從源頭重建眼周肌膚健康。