「東森栢馥」今開幕！王令麟親身推薦：不像醫院的健康服務中心

▲總裁王令麟親自出席東森栢馥開幕活動。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

「東森栢馥功能醫學健康服務會館」今（26）日隆重開幕，東森集團總裁王令麟親自參與盛大開幕活動。王令麟致詞時指出，東森栢馥是高品質生活的私人會館、不像醫院的健康服務中心，5樓還有美容服務，去年11月已經開幕，正式把「AI美麗+健康」整合起來，主打AI智慧美容與精緻醫美。

王令麟說，很多人問他，「你70歲了，怎麼還每天工作這麼久，工作15個小時都不累？」他透露，其實秘訣也不複雜，就是健康的身體，「我從40歲開始年年健康檢查，6年前相信功能醫學的調養對高年齡人補充身體不足的營養，經過科學及醫師的調配開始打營養針、吃保健品、定期用AI按摩器按摩，體力和精神才夠用。」

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談到東森栢馥功能醫學健康服務會館，王令麟分享，花了兩年時間訪談了100多位東森VIP會員，大家提供很多真心的建議，而且很特別的是，他們都說「不要像醫院一樣啦！」所以決定打造一個不像醫院的健康服務中心。

王令麟也分享自己照顧母親的經驗，大家口中的王奶奶，若在世已經100歲了，95歲升天前這些年，還天天打桌球、每週打麻將、跳國標舞，每天要去南門、東門菜市場買菜。

王令麟提到，「不過她身體不舒服都會忍耐，也不要管家告訴我，第一個原因是怕我擔心，第二是她很不喜歡去醫院，因為醫院的氣氛，連做健康檢查她都不太願意，都要我們兒子好言相勸，她才願意去，結論就是那裡沒有給年長者一個安心陪伴的環境。」

▲東森栢馥是不像醫院的健康服務中心。

王令麟強調，「我今年也70歲了，更能理解那種進醫院的無助與孤單」，所以東森栢馥除了高品質健檢服務之外，也跟台大、輔大、振興等醫院合作，設計「綠色通關」就是特別掛號機制，萬一在這邊檢查有什麼問題，可以第一時間安排對接最合適的醫療資源，幫大家爭取黃金時間，不讓人慌張、孤單。

王令麟強調，「健康管理不是只問你哪裡不舒服，而是陪你一起找出什麼原因會不舒服」，東森栢馥功能醫學健康服務會館從醫師、營養師、復健師、心理師到健康管理師，大家用功能醫學的6大系統，幫助每位會員掌握身體狀況，給出最適合個人的建議，另接下來也預計推出全新東森金卡與黑金卡制度，一張卡就可以照顧一家三代、四代的健康。