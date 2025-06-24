屈公病增2例「都來自印尼」　今年境外移入創18年同期最高

▲疾管署疫情週報，副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）



記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（24）日表示，國內新增2例屈公病境外移入病例，為本國籍30多歲男性及外國籍30多歲女性，感染地均為印尼。疾管署副署長羅一鈞表示，過往屈公病夏季之前很少超過10例，但今年已經來到13例，創下18年來同期最高，疫情風險高於過去，提醒民眾出國注意防範。

疾管署防疫醫師林詠青說明，新增個案其中一例為北部30多歲男性，6月中上旬到印尼旅遊，返台入境當下發燒頭痛倦怠，在發燒篩檢站遭攔檢，登革熱快篩陰性，隔天診所就醫診斷感冒開立藥物，後續機場攔檢檢體經實驗室檢驗確認屈公病陽性，同行接觸者無類似症狀。

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另一名是中部非本國籍女性，同樣在入境時發燒於檢疫站攔檢，登革熱快篩顯示陰性，入境後有發燒、頭暈、噁心、冒冷汗，實驗室檢驗屈公病陽性確診。 衛生單位已針對前述個案住處完成病媒蚊密度調查及孳生源清除等防治工作。

疾管署統計，今年截至6月23日累計13例屈公病案例，均為境外移入，病例數為自2007年10月列入法定傳染病以來（18年）同期最高（2008至2024年同期介於0至9例），感染國家以印尼（11例）為多，其次為菲律賓及斯里蘭卡（各1例）移入。

另全球今年迄今累計逾25萬例病例及80例死亡，以美洲疫情最為嚴峻，其中，以巴西逾17萬例為多；亞洲印度逾3萬例病例，印尼部分地區病例數高於近年同期，斯里蘭卡亦爆發疫情；法屬留尼旺島疫情趨緩，惟病例數已逾5萬例。

疾管署說明，屈公病的病媒蚊與登革熱相同，由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬傳播，潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期（可傳染期），感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎（特別是手腳的小關節、手腕和腳踝）、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。

疾管署呼籲，預防屈公病的最有效的方法為清除孳生源，民眾應定期檢視戶內外環境，徹底清除積水容器，防止病媒蚊孳生。疾管署亦提醒計畫前往屈公病流行地區的民眾，於當地應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液。

入境時如自覺可能感染，應主動聯繫機場檢疫人員；返國後如出現疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），以利及早通報、診斷及治療。