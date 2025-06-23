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「失智症新藥」今打第一針！4QA一次掌握最新資訊

▲▼針頭,打針,毒品,注射,。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲國內核准2款失智症新型針劑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今年核可美國與日本合作研發的「樂意保（LEQEMBI）」與美國禮來藥廠研發的「欣智樂（KISUNLA）」兩款失智症新藥針劑，亞東醫院也在今日打出國內第一針。而有關新藥資訊，《ETtoday新聞雲》也整理4大QA，幫助民眾快速了解。另健保署署長石崇良透露，其中有一款已經提出健保申請，目前還在評估階段。

Ｑ1：失智症新藥有哪些適應症？

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Ａ1：食藥署已核准的兩款新藥為「樂意保（LEQEMBI）」與「欣智樂（KISUNLA）」，兩款藥物都是適合早期輕度認知障礙「阿茲海默症型」失智症的使用藥物。藥物作用於帶有載脂蛋白Eε4對位基因異型合子者（APOE ε4），或未帶有載脂蛋白Eε4基因者 (non-carrier)，如果是雙帶基因者則不建議使用。

Ｑ2：失智症新藥如何施打？

Ａ：「樂意保（LEQEMBI）」可減緩病程約26%，施打方式為每兩周靜脈注射一次，清除類澱粉後改為每月施打；「欣智樂」可病程減緩約35%，施打方式為每月注射一次，類澱粉清除率約7成後，可選擇停藥，兩種藥品皆須在醫院施打。

Ｑ3：失智症新藥有哪些副作用？

Ａ：兩款藥品副作用包括可能「出現腦水腫（ARIA-E）、微出血（ARIA-H）」，其中樂意保臨床試驗中，有26％反應有如頭痛、發燒、寒顫、噁心等不適。不過副作用和APOE ε4基因攜帶數量有關，因此患者需在治療前接受基因檢測和影像確認，期間要定期透過MRI監控，如果副作用影響運動或認知功能，就要考慮停藥。

Ｑ4：失智症新藥費用多少？健保是否給付嗎？

Ａ：目前兩款藥都尚未納入健保給付，「樂意保」一年約要2.65萬美元（約新台幣85萬元）、「欣智樂」一年約3.2萬美元（約新台幣103萬元）。健保署署長石崇良表示，已經有一款送健保申請，但還在醫療科技評估階段。

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關鍵字： 失智症 新藥 亞東醫院

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