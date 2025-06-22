曾開車大街小巷找爸爸！林之晨：用他小時候照顧我的方式照顧他

▲林之晨分享照顧爸爸的點滴。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

國內心臟外科權威林芳郁醫師罹患失智症，引發醫界關注，妻子林靜芸替他成立基金會圓夢。林靜芸今受訪時透露林芳郁發病初期的狀態，她直言，原本不想公開病情，但現在願意承認也願意坦白，其實是想跟很多照顧者分享。林芳郁的兒子林之晨也透露，爸爸之前會自己一直往外跑，好幾次都是開車在大街小巷找他。

林靜芸說，最辛苦的是一開始不曉得是什麼病，「我講的話他聽不懂，他有什麼狀況我們也不了解」，他的行為也跟平常越來越不一樣，「有一陣子我整天罵他是外星人，問外星人把我先生藏到哪去，把我先生還我，我當時只要說這件事，他就會很生氣。」

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林靜芸也透露，「我女兒很崇拜他的父親，一開始很沒辦法接受，甚至怪我沒有把爸爸照顧好」，不過先生應該有一陣子也知道自己不在自己的星球，「之前我常常會帶他去大安森林公園走路，有一次他自己一直走，走了13圈不肯回家，我一直不懂為何要做這件事，現在回想起來，是他努力的要回來找我。」

▲林靜芸談林芳郁病情。（圖／記者呂佳賢攝）

談到林芳郁的病情，林靜芸坦言，一開始確實不想公開他的病情，因為他一開始診斷是焦慮，又被診斷恐慌症，「但後來確認是失智症，我接受了。」她也提到，其實公開後最大受益者是自己，這幾天很多人給予溫暖，「讓我覺得很有價值，也因此想鼓勵所有照顧者。」

而林之晨今也簡單接受媒體訪問，他透露，之前爸爸有一段時間會一直往外跑，好幾次都是開車在大街小巷找他，他生病後，有一陣子連筷子都沒辦法拿，但現在筷子拿得蠻好，還可以自己夾菜，這半年蠻高興看到爸爸狀況有改善和穩定，希望他可以開開心心，盡量去享受生命的美好。

至於是否一開始會沒辦法接受爸爸失智症，他表示，「我的個性跟爸爸比較像，覺得這就是老天爺的安排吧！就是面對他」，現在爸爸可能回到兩、三歲的時候，「反過來他像孩子需要我照顧，我就用他小時候照顧我的方式照顧他。」