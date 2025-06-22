林芳郁基金會今成立！石崇良談恩師：他是第一個在急診看病的教授

▲國內心臟外科權威林芳郁醫師。（圖／翻攝北榮官網）

記者趙于婷／台北報導

國內心臟外科權威林芳郁醫師罹患失智症，妻子林靜芸透露，丈夫與疾病抗爭已有5年，引發醫界後輩關注。健保署署長石崇良今也分享和林芳郁的故事，他直言「他是第一個坐在急診看病人的教授。」台大醫院院長吳明賢也稱林芳郁為「現代的今之古人、文藝復興人。」

林靜芸今替丈夫成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，曾受過林芳郁提攜的健保署署長石崇良、台大醫院院長吳明賢、北榮院長陳威明、亞東醫院院長邱冠明等現任醫院院長都親自出席基金會成立記者會。

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談到林芳郁，眾人都是滿滿的稱讚和感謝。石崇良說，自己在1998年被林醫師叫到辦公室，他當時緊張的以為「林醫師是不是在選女婿」，沒想到他卻是要提拔自己當主治醫師，「他只是要關心我，家裡的狀況是否有需要，因為台大的薪水跟外面無法比，他就是那麼貼心！」

▲林靜芸替丈夫林芳郁成立基金會。（圖／記者呂佳賢攝）

石崇良說，他當時其實想推動主治醫師在第一線工作，那時候急診多數是住院醫師，但他覺得急診病人是最困難，醫病關係卻是最脆弱的、病人資訊是最片段的，不應該把最困難的病人交給最沒有經驗的醫師，他問我「如果你做主治醫師，在第一線看病人你願意嗎？我當時當然說願意，因為他就是第一個坐在急診看病人的教授。」

吳明賢受訪時也提到，他不只是一個傑出的心臟外科醫師，也是一個好老師，當主管的任內都建立很好的治理模式，如果說要給他簡單的評價，只能說「他是一個為國為民的人，也是現代的今之古人，我們都稱這種人為文藝復興人。」

陳威明則分享，自己很榮幸可以當他的下屬6年，他在榮總6年真的是拼命在做，幫榮總引進很多國內第一、拍板建設新醫療大樓和門診大樓，林院長「對上以敬，對下以慈，對人以和，對事以真」，他總是沒有苛責、只有鼓勵，永遠都是滿滿的笑容，更曾在我失意的時候鼓勵我，「我真的很喜歡他，要說對他的感謝，用文字描述不完。」