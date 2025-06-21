中醫揭11種致癌生活習慣　睡覺不關燈、愛喝熱湯都上榜

▲睡覺不關燈恐怕也會增加癌症風險。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

癌症是國人頭號殺手，已連續43年霸榜十大死因首位。中醫師黃上邦指出，癌症除了遺傳因素，其實多數與日常生活習慣息息相關，且有些看似無害的生活習慣可能導致潛在的癌症風險逐漸升高。他列舉11項常見致癌習慣，包含睡覺不關燈、忽略口腔清潔、愛喝熱湯等都上榜。

根據衛福部公布最新死因統計，癌症連續43年位居國人死亡原因第一名，113年癌症死亡人數為5萬4,032人， 較112年增加906人，每十萬人口有230.8人因癌症死亡。

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中醫診所院長黃上邦在臉書上發文分享，醫學研究已明確指出，多數癌症與日常生活習慣息息相關。除了少數遺傳因素之外，生活環境、飲食與其他不良習慣，導致癌症的形成需要一個很漫長的過程，從正常細胞演變成癌細胞，潛伏期可能長達10至20年，這段時間內，良好的生活習慣如健康飲食、定期運動以及遠離致癌因素，能有效降低罹癌的機率。

反之，不良習慣如抽菸、喝酒及飲食不均衡，則有增加罹癌風險的可能性。黃上邦也列舉11項常見致癌習慣，若能及早覺察並改善，將有助於遠離癌症威脅。

1.食用過量的甜食及鹽分

每周喝3杯以上含糖飲料的女性，乳房組織密度會增加，提高細胞癌變的風險，而攝取高鹽食物則容易罹患胃癌。

2.久坐不動

建議每坐30分鐘起來伸展活動並避免長時間久坐。

3.吃過量加工紅肉

加工肉品與紅肉的高攝取量與罹患大腸癌的風險密切相關，應適度減少豬、羊、牛等紅肉的攝取，以魚肉、禽肉等白肉來取代紅肉，同時多吃天然蔬果。

4.長時間接觸甲醛

甲醛是一種已被證實致癌的化學物質，長時間曝露在甲醛環境中，除了致癌外，還會導致頭暈、噁心、嘔吐。此外，學齡前兒童更容易造成過敏性鼻炎、氣喘等問題，甚至肝腎都會出狀況，建議裝潢可選擇通過綠建築標章的產品，或採用原木建材與家具。

5.忽略口腔清潔

最近研究發現口腔內的細菌可能會增加患胰臟癌、大腸癌及口腔癌等風險。因此建議每天固定刷牙、漱口是重要的預防步驟。

6.頻繁接受電腦斷層檢查

美國權威期刊《循環（Circulation）》研究發現，經常重複接受複雜影像檢查者會增加罹癌風險，其中電腦斷層和心臟導管檢查是主要的輻射來源，建議每人1年內照胸部X光不要超過50次，除非必要才做電腦斷層檢查。

7.睡覺時沒有關燈

據《Cancer》癌症期刊上一項研究顯示，睡眠中長期暴露在光線下，可能會增加罹患甲狀腺癌的風險，建議入睡時環境應保持黑暗。此外，《美國醫學會雜誌》有研究發現，睡眠時長期暴露在人工光線下，會增加變胖的機會，而肥胖又是導致多種癌症的危險因子，因此建議入睡時把燈光都關閉。

8.喜歡吃燒烤食物

很多人喜歡焦香美味，但過度烤焦的肉類脂肪和蛋白質會產生危險的一級致癌物「多環芳香烴」，而澱粉食物經過高溫烹煮，也會出現不宜過量的丙烯醯胺，因此建議避免食用過度焦黑的食物，並攝取富含大量膳食纖維的蔬菜以降低致癌風險。

9.塑膠微粒的危害

盡量減少使用一次性塑膠產品，及購買合成纖維衣料製品，以免洗滌時增加環境塑膠微粒，選擇使用不含塑膠微粒的化妝品或個人清潔產品，如果空氣品質不佳、懸浮微粒較高，可佩戴防霾口罩或防粉塵口罩防範。

10.愛喝熱湯

世界衛生組織（WHO）已將超過攝氏65度C的熱飲，定義為食道癌可能的致癌因子，口腔是身體非常耐熱的部位，通常可以容忍到約攝氏60度C左右，黏膜被湯燙傷約3天左右的時間就能修復好，但若不停反覆傷害，在來不及修復的情況下，也可能提高罹患口腔癌與食道癌的風險。建議在飲用熱湯、熱飲前先稍稍放涼，以避免黏膜受損。

11. 嚼檳榔、抽菸與飲酒

是口腔癌的三大高風險因子。香菸中的尼古丁會導致微血管收縮、血液循環不良，讓牙周組織的修復力下降、牙菌斑更容易增生。許多人誤以為無添加的檳榔無害，但檳榔子本身已被列為一級致癌物，內含的檳榔素與檳榔鹼會在口中產生致癌物質。酒精代謝產生的乙醛同樣為第一類致癌物，若體內缺乏代謝乙醛的酵素，將導致乙醛累積、提高致癌風險。

黃上邦強調，癌症確診後，應配合專科醫師診治，根據病情接受手術、化療、放射治療、標靶治療等主流醫療。中醫治療則可以依據辨證施治與調理體質，改善癌症治療的不適，並緩解癌症相關症狀。