「考試魔人」GPT-4o栽了　西醫國考近滿分、考中醫僅答對6成

▲國內醫師使用ChatGPT應答中醫考題，平常給人感覺「聰明」、好用」的AI卻只答對6成左右。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱俊吉／台北報導

許多民眾的生活已和人工智慧模型ChatGPT分不開，它的表現也日益進化，但國內最新研究發現，GPT-4、GPT-4o在醫師國考展現驚人實力，答題正確率分別高達95.71%及96.72%，遠超及格門檻，面對中醫師考試卻明顯失常，最強的GPT-4o正確率僅62.29%，顯示AI處理中醫這類特殊知識系統仍力有未逮。

這項研究由中山醫學大學醫學系的學生吳曜丞、教授宋文瑋醫師合作進行，分析2021至2024年間醫師國考第一試的非圖像選擇題，評估GPT-3.5、GPT-4與GPT-4o的答題表現；針對結果，宋文瑋說明，GPT-4、GPT-4o的正確率都超過90%，GPT-3.5則僅有65.74%，不只明顯偏低，且在所有科目表現均落後。

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此外，宋文瑋指出，GPT-4o在中文題、英文題的正確率差異不大，分別為98.14%與98.48%，顯示它已具備跨語言處理醫學資訊的能力。

宋文瑋表示，研究選用醫師國考，是因為題目涵蓋廣泛，答案也明確，適合檢視AI對於醫學中文的理解、推理能力，相信GPT-4和GPT-4o已可作為醫學生複習和模擬測驗的工具，對於臨床也可提供參考建議，但目前仍無法取代專業醫師的經驗及判斷。

宋文瑋也透露，團隊成員、醫學生吳芸琪另有針對AI處理中醫師考試的能力進行研究，結果只有GPT-4o勉強通過， 正確率僅約6成，顯示中醫的特殊語言與邏輯，目前仍是AI的難關。

針對AI應用，宋文瑋認為，AI可快速統整龐雜資料，還能提供衛教知識，並協助搜尋指引，讓醫師、醫學生都可以更有效的學習，只要相關應用都能在專業監督下執行，他對於AI在醫學的發展非常樂觀，「活在AI時代是幸福的， 相信醫療品質也會愈來愈好」。