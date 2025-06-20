3天2人遭蛇咬醫喊「血清被用光」　疾管署曝調度狀況：庫存無虞

▲3天2人被龜殼花咬傷，急診醫表示血清庫存全用完了。（圖／翻攝超級白急診醫師臉書）

記者洪巧藍／台北報導

急診醫師粉專發文分享，院內近日3天內有2人因龜殼花咬傷送醫，把庫存的龜殼花血清全部用完，引發民眾議論。疾管署副署長羅一鈞今（20）日說明，本月15日有接獲雙和醫院反映已無抗龜殼花及赤尾鮐抗血清庫存，疾管署隨即連絡國衛院冷藏包裝30劑該血清以借貨型式先行供應，該院也於晚間領取。目前國內相關蛇毒血清庫存可使用逾1年半。

臉書粉專「超級白急診醫師」17日發文指出，自己急診所在地算市區，不常有毒蛇咬傷案例，通常1至2年才會有一例，沒想到，近期3天內竟有2起龜殼花咬傷案，被咬的人還都把蛇帶來急診，把庫存的龜殼花血清全部用完。

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羅一鈞今日受訪說明案件狀況，6/15(週日)雙和醫院因多位病患用完庫存並向萬芳醫院調用抗血清後，於當日反映已無抗龜殼花及赤尾鮐抗血清庫存，疾管署隨即連絡國衛院冷藏包裝30劑該血清以借貨型式先行供應，該院於當日晚間領取，目前雙和醫院庫存無虞；另一方面，6月16日再調度8劑寄送萬芳醫院，補回雙和於治療病人時先行借調的蛇毒血清。

羅一鈞表示，每年約有近千名民眾遭毒蛇咬傷，4月開始到夏季之後咬傷事件較多。目前國內抗龜殼花/赤尾鮐蛇毒血清庫存量仍有5134劑，年使用量2457劑，上週(6/10-6/16)使用35劑，庫存仍充足無虞，可使用一年半以上，且國衛院仍會繼續生產。

疾管署提醒民眾，如至野外或山區掃墓、賞花、登山、郊遊時，應做好自我保護，穿著長袖衣物及包鞋，進入樹叢及草堆，要打草驚蛇，勿翻動中空林木或石塊，並避免在夜間、日出及雨過天晴等蛇類易出沒的時段及地方逗留，以免遭毒蛇咬傷。

民眾如不慎被毒蛇咬傷請保持鎮定，牢記「五要五不」，五要：要視為毒蛇咬傷處理、要記毒蛇外觀特徵、要脫飾品，避免肢體腫脹、要包紮傷口上緣，減緩毒液擴散、要保持冷靜並儘速就醫；五不：不割開傷口，避免感染、不用嘴吸出毒液，避免感染、不冰敷，避免組織壞死、不飲酒或刺激性飲料，避免加速毒液作用、不延誤就醫，耽誤治療時機。

疾管署補充，各類毒蛇抗血清調度，各醫院可利用本署網站SMIS系統查詢全國各醫院的抗血清庫存種類並進行鄰近醫院間的調貨，若情況緊急本署會請國衛院直接出貨，或醫院直接到國衛院疫苗廠提領。