很多名醫罹失智症「1個共同點」　醫示警：入睡困難增51%風險

▲心臟外科名醫林芳郁。（圖／翻攝自台大醫院官網）

生活中心／綜合報導

國內心臟外科權威林芳郁罹患失智症，引發各界關注。醫師王姿允表示，看到很多年紀輕輕60幾歲得到失智症的名醫，共同點就是「外科系」，而外科高風險沒辦法有良好的睡眠時間。研究顯示，入睡困難以及睡眠不足，都是引發失智症的長期因素。

林芳郁歷任衛生署長及台大醫院、台北榮總和亞東醫院等3大醫學中心院長，5年前突然生病，妻子、整形外科名醫林靜芸近日將透過新書《謝謝你留下來陪我》分享照顧者真實經驗。

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王姿允在臉書表示，身邊看到很多年紀輕輕60幾歲得到失智症的名醫，共同點就是「外科系」（包括骨科、婦產科），而外科有高風險沒辦法有良好的睡眠時間。

她進一步指出，2023年《American journal of preventive medication》期刊針對65歲以上6284位被診斷失智症的過去10年資料，發現入睡困難 （躺下來大於30分鐘睡不著）者會增加51%失智症風險，使用安眠藥者增加30%失智症風險，而提早起床無法再入睡則不影響。睡眠時間不足 (小於7小時)也是問題，一個晚上嚴重的睡眠不足會提高β-類澱粉樣蛋白和tau蛋白的水平，這些都跟阿茲海默症有關。

王姿允說，另一篇5132高齡者的研究，有觀察到睡眠不足跟記憶減退的速度還有資料處理的速度都有顯著關係，看得出跟認知功能的退化有關。

她說，外科醫師有些刀一站就是好幾小時，的確是冒著各種讓身心不健康的風險，在任何患者需要緊急手術的時候或產婦需要緊急生產的時候，犧牲自己的睡眠跟健康。