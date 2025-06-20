騎腳踏車有助降低失智風險　研究：比單純步行有幫助

▲研究發現以腳踏車作為日常交通方式，有助降低失智風險。（示意圖／CFP）



生活中心／台北報導

前衛生署長林芳郁罹患失智症，引發國內民眾對此項疾病的關心。最新研究顯示，中年時期若選擇以騎腳踏車作為日常交通方式，可能有助於降低罹患失智症與阿茲海默症的風險，同時促進大腦記憶區域的健康發展。

這項刊登於醫學期刊《JAMA Network Open》的研究，針對英國生物資料庫（UK Biobank）中47萬9723位年齡介於40至69歲參與者進行長達13年的追蹤，分析其日常主要交通方式與罹患失智症的關聯。

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研究團隊將受試者依交通方式分為4組：不活躍模式（僅搭車或公車）、步行、混合步行（步行與其他方式交替使用）及騎車與混合騎車模式。研究期間，共有8845人罹患失智症，其中3956人被診斷為阿茲海默症，528人為年輕型失智症（YOD，發病年齡小於65歲）。

結果顯示，與不活躍交通方式相比，選擇騎車與混合騎車模式者，罹患所有類型失智症的風險降低19%，阿茲海默症風險降低22%；其中年輕型失智症的風險更下降40%，晚發型失智症（LOD）則下降17%。

研究亦指出，這種保護效益主要集中於未攜帶阿茲海默症高風險基因APOE ε4的族群。對於未攜帶此基因者，騎車與混合騎車者罹患失智症的風險比為0.74，遠低於攜帶者的0.88。

研究中同時進行磁振造影（MRI）分析，結果發現經常騎車者的海馬迴體積顯著較大。海馬迴是大腦中與記憶形成與學習能力密切相關的重要區域，其體積大小被視為衡量大腦健康的重要指標之一。

此外，研究也對其他交通方式進行比較。儘管步行與混合步行亦具一定健康效益，但單純步行者罹患阿茲海默症的風險反而略高。研究團隊推論，單一的簡單步行活動若缺乏足夠強度與認知刺激，可能無法產生顯著保護效益。

研究還指出，駕駛汽車相較於搭乘大眾運輸，在認知健康方面可能更具益處。先前已有研究指出，停止開車是老年人生活中的重大變化，常與整體健康及認知功能的下降相關。此次研究再次驗證，駕駛與騎車等需要較高認知參與的交通方式，對維持腦部灰質體積具有正向關聯。

該研究建議，政府及城市規劃者可將「活躍式交通」納入公共健康政策，鼓勵中壯年人口以自行車通勤或出行，作為延緩失智風險的可行策略。研究人員亦呼籲後續研究可進一步探索騎車頻率、強度與認知功能改善之間的劑量反應關係。