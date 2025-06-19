最髒蔬果是「它」！農藥殘留量最高卻「一堆人吃」

▲美國環境工作組織公布「2025年最髒及最乾淨蔬果」排行榜。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

美國環境工作組織（EWG）近日發布2025年版「購物者農藥指南」（Shopper’s Guide to Pesticides in Produce），公布常見蔬果中農藥殘留的最新檢測結果。該榜單分為「最髒蔬果12名」與「最乾淨蔬果15名」兩大類別；不少人常吃的菠菜位居「最髒蔬果」第1名，農藥殘留量最高，而「超級食物」藍莓也上榜。

根據EWG分析，美國農業部在2021至2022年間對4萬多個蔬果樣本進行檢測，結果顯示超過75％的非有機蔬果含有農藥殘留。今年的報告首次加入「農藥毒性」評估指標，除了檢測殘留的數量與濃度，更考量這些農藥的毒性影響。專家表示，有些農藥已知會干擾人體荷爾蒙系統、損害神經發育甚至可能致癌。

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在2025年榜單中，「12種水果和蔬菜的農藥污染程度最高」排名依序為，菠菜、草莓、羽衣甘藍與芥菜類、葡萄、水蜜桃、櫻桃、油桃、梨子、蘋果、黑莓、藍莓及馬鈴薯。

其中，黑莓與馬鈴薯為今年新上榜。黑莓樣本中高達93％檢出多種農藥，平均每個樣本含4種農藥，包括殺蟲劑與殺菌劑。馬鈴薯則普遍含有氯丙胺（chlorpropham），為防止發芽的農藥，儘管歐盟已在2019年停止使用，但美國仍允許其殘留於食品中。

另外，「最乾淨的蔬果15名」依序為，鳳梨、玉米、酪梨、木瓜、洋蔥、冷凍甜豌豆、蘆筍、高麗菜、西瓜、花椰菜、香蕉、芒果、紅蘿蔔、香菇與奇異果。其中近六成樣本完全無檢出任何農藥殘留。值得注意的是，香蕉為今年首次進入榜單，並被評為農藥毒性最低的水果之一。

EWG指出，雖然有機蔬果能有效降低農藥暴露，但非有機的「最乾淨的蔬果15名」也未必含有殘留。消費者若不易取得有機產品，可選擇該榜單列為安全等級較高的蔬果作替代。

農藥長期風險仍備受關注。研究顯示，高殘留蔬果攝取與心血管保護效果下降、男性精子品質變差及女性卵巢功能降低有關，並可能增加乳癌與第二型糖尿病風險。EWG特別強調，農藥對孕婦與幼兒影響更為劇烈，因其生理系統尚未成熟，更易受到損害。

EWG也批評美國環保署（EPA）在兒童安全標準方面保護不足，指出該機構對約9成常見農藥未落實法規所要求的「兒童健康安全係數」，未能有效降低幼童農藥暴露風險。

EWG強調，該指南並非鼓勵民眾避免攝取蔬果，而是提供資訊幫助消費者做出更安全的選擇，仍建議民眾每日飲食應有大量蔬果攝取，無論是否為有機來源，都對健康有益。

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