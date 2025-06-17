新生兒腸病毒致死率達8成！醫揭病程「又急又猛」防護措施一次看

▲台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

時隔7年新生兒腸病毒再次捲土重來，今年腸病毒重症創下6年同期最高，其中5例為新生兒，4例死亡，全部感染伊科病毒11型。疾管署副署長羅一鈞指出，新生兒感染伊科病毒11型，致死率可達8成。醫師也坦言，這波新生兒腸病毒疫情「又快又猛」，產婦與新生兒都必須做好防範，另強調酒精無法對抗腸病毒，必須用肥皂濕洗手，維持20秒以上。

今年腸病毒疫情反常，根據疾管署統計，腸病毒就診人次上周升至6009人次，較前一周5257人次增加14%，目前仍處低點，尚未達到流行。但是另一方面，新生兒腸病毒重症卻出現流行，國內上周確認2起新生兒腸病毒死亡，另新增一起重症為出生僅3天的男嬰，染伊科病毒11型，3人都面臨敗血性休克的嚴重情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據疾管署統計，今年累計7例腸病毒重症，其中5例死亡，為6年同期最高；其中5例為新生兒，4例死亡，新生兒個案全數感染伊科病毒11型。

羅一鈞指出，國內2018年5月至7月也曾有一波新生兒伊科病毒11型疫情，造成8例新生兒伊科病毒11型重症、其中7例死亡，時隔7年同樣的病毒又捲土重來，而且疫情看起來是來勢洶洶，疾管署依照過往經驗推估，7月底之前都是這波新生兒腸病毒流行期間，如家中有新生兒，建議儘量謝絕訪客、親朋好友對新生兒勿抱抱親親，以免造成傳染。

▲新生兒腸病毒重症表現。（圖／疾管署）

台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳指出，新生兒的腸病毒感染一般於出生後1-14天發病，可能藉由產前、生產過程或出生後的人際接觸等途徑感染。特別是產前通過胎盤垂直感染，因新生兒出生後短時間內來自母體抗體量仍不足、免疫力較弱，病情常較為嚴重。

楊生湳說明，新生兒感染腸病毒，可能出現發燒、活力不佳、食慾降低等症狀，如果有這樣得症狀一定要特別警覺。伊科病毒11型和過往常聽到的腸病毒71型不同，71型主要好發在學齡前幼兒，多攻擊腦幹、腦膜，至於伊科病毒則多發生在新生兒身上，會先攻擊肝臟、心臟、腎臟之後，再回來攻擊腦部，一天內發展為敗血症休克，即便是加護病房醫師也可能措手不及，這個時候最重要還是預防，減少暴露。

楊生湳提醒，準媽媽們產前14天應做好手部及呼吸道衛生，減少出入人多和空氣不流通的場所，並儘量避免與患者接觸等保護措施，減少可能的感染機會；產前14天至分娩前後如有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師，在疑似症狀緩解前，應避免母嬰同室、勿接觸新生兒。

楊生湳提到，因為母乳中會產生大量分泌型的抗體，有助於寶寶對抗腸病毒，建議可以多哺餵母乳，但如果本身有疑似症狀，則不建議「親餵」，避免和新生兒接觸造成傳染，可將母乳裝至奶瓶改用其他方式哺餵，或徵詢醫師意見。

楊生湳、也提醒家中成人或幼兒應落實以肥皂勤洗手，如有身體不適，也應避免接觸新生兒，以降低病毒傳播的風險。他特別重申，腸病毒用酒精洗手是無效的，必須使用肥皂濕洗手，維持至少20秒以上，才能有效減少腸病毒附著在照顧者手上。

▲▼新生兒腸病毒流行期防疫措施。（圖／疾管署提供）