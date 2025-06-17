瑞典研究：初潮越早、絕經越晚　大腦年齡「變年輕」

▲女性的生理歷程與大腦衰老速度存在顯著關聯。（示意圖／PEXELS）

文／每日健康

在全球高齡化趨勢與失智症防治日益受到重視的背景下，來自瑞典烏普薩拉大學的一項最新研究，為女性大腦老化提供了新的理解方向。該研究發表於國際期刊《GigaScience》，揭示女性的生理歷程——包括初次月經（初潮）、絕經時間與整體生育年限——與大腦衰老速度存在顯著關聯。

研究結果顯示，初潮越早、絕經越晚、生殖期越長的女性，其大腦在影像學上的估計年齡更年輕，顯示出較緩慢的老化過程。

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■ 什麼是 BrainAGE？

研究團隊運用機器學習技術，透過大腦結構影像計算出一個名為「大腦年齡差距估計（BrainAGE）」的指標，代表實際年齡與大腦影像學年齡之間的差距。若BrainAGE為負值，代表該女性的大腦看起來比實際年齡更年輕。

■ 雌二醇的角色不可忽視

雌二醇是女性在生育年齡期間最主要的雌激素，其濃度在初潮前後升高，並於絕經後快速下降。研究指出，女性在進入絕經期後，失智症發生風險明顯升高，暗示雌二醇的下降與神經退化可能存在因果關係。過去動物實驗也證實，雌二醇有助於促進神經突觸可塑性、神經新生，並可降低氧化壓力與神經發炎反應，對維持大腦健康至關重要。

■ 研究三大核心發現：

● 生殖期越長，大腦越年輕

女性從第一次例假到絕經之間的時間越長，其大腦的估計年齡越低，顯示長期暴露於雌二醇環境可能有益於神經健康。

● 初潮越早，大腦越年輕

研究指出，初潮年齡越早，大腦估計年齡越年輕。每提早一年初潮，平均可使大腦年齡年輕 0.32 歲。

● 絕經越晚，大腦越年輕

每延後一年絕經時間，大腦年齡平均年輕 0.1 歲。

■ 控制潛在干擾因子，強化研究可信度

為提升研究結果的準確性，研究團隊排除了包括活產次數、是否接受激素替代療法（HRT）、子宮切除史、身體質量指數（BMI）、血壓、糖尿病、教育程度、收入與生活型態等潛在混淆變項。即便在這些因素控制後，初潮、絕經與大腦年齡之間的顯著關聯依然成立，顯示該研究具高度說服力。

該研究有助於理解女性在絕經後失智症風險提升的可能機轉，並突顯雌激素在神經健康中的潛在保護角色。未來，若能進一步透過更大樣本與長期追蹤資料，將有助於發展出更有效的腦部老化預防策略。

女性的生殖歷程不僅與生育有關，也深刻影響中老年期的大腦健康。認識自身荷爾蒙變化對神經功能的影響，有助於及早預防失智與神經退化風險，並可作為未來醫療策略的重要依據。

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