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吃太清淡老更快！名醫大推每天喝一杯「這飲品」：防癡呆助長壽

日本名醫示警，高齡者追求清淡飲食恐導致營養失衡。（取自PhotoAC）

▲日本名醫示警，高齡者追求清淡飲食恐導致營養失衡。（取自PhotoAC）

圖文／鏡週刊

許多中高齡者為求健康選擇清淡飲食，卻導致偏食與營養失衡。日本精神科名醫和田秀樹近日警告，這種「只吃清淡」的習慣，恐讓身體提早老化、免疫力變差。他直言，許多年長者因為攝取蛋白質和脂肪不足，出現「低營養」與「免疫力下滑」雙重問題，不僅容易體力衰退，甚至導致認知退化、行動困難，「老得更快，也病得更重」，建議老人每天喝一杯牛奶，幫助預防老化，延長壽命。

根據日媒《PRESIDENT Online》報導，長輩普遍認為肉類與牛奶屬於高脂、高膽固醇食物，因此避而遠之。然而和田指出，這種偏食習慣其實是錯誤的，因為這些食物正是維持免疫功能與肌力的重要來源。如果長期攝取不足，不僅肌肉會流失，還可能因此過度依賴藥物、影響生活自理能力。

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和田特別推薦一個簡單但有效的做法，就是「每天喝一杯牛奶。」他解釋，牛奶含有豐富的蛋白質、鈣質、脂質與多種微量營養素，甚至還含有合成免疫細胞所需的膽固醇，對延緩老化非常有幫助。尤其對牙口不佳、胃口不好的長輩來說，牛奶是最容易攝取且幾乎不需咀嚼的營養來源，可說是「最全能的飲品」。

他強調，真正讓人變健康的不是吃藥，而是營養、免疫與日常的快樂感。中老年人若想活得更年輕、身體更好，應從「每天一杯牛奶」開始，補充關鍵營養素，幫助身體機能穩定、抵抗老化侵襲。


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關鍵字： 和田秀樹 鏡週刊

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