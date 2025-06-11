衛福部規劃醫院醫師「加班費免稅」　醫界認同：避免人才流向診所

▲衛福部研擬醫院醫師「加班費」免繳所得稅。（圖／VCG）

記者洪巧藍／台北報導

急診、神經科等急重症科別醫師傳出離職出走潮，為了留住醫院醫師人力，衛福部研擬醫院醫師加班費給予免繳所得稅。醫界指出，醫師離開醫院體系、主治醫師大量流向診所，背後反映出的醫師結構性問題，與不合理的稅負制度密切相關，唯有創造合理制度，才能留住人才，維護醫療量能。

衛福部健保署今日上午首度召開「醫師常態時間以外執業所得稅務研商會議」，邀集醫界針對醫師加班費給予免稅進行討論。

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與會的社區醫院協會理事長朱益宏指出，根據醫界反映，許多醫師選擇離開醫院、轉往診所執業，主要原因除了診所無須值夜班之外，另一主因則是在診所稅賦有很大的優惠。

朱益宏解釋，因為診所醫師多以「執行業務所得」申報，享有較高的必要成本扣除比例，至於醫院醫師需按薪資所得全額申報稅賦，導致在同樣收入下，繳稅金額可能是診所醫師的兩倍，形成明顯差異。

也因此，賴清德總統於健康台灣委員會有指示辦理這件事情，希望讓醫院的醫師在所得稅上、賦稅上，能夠做一些減免，增加這些醫師留在醫院的動機。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，醫師離開醫院體系、主治醫師大量流向診所，背後反映出的醫師結構性問題，與不合理的稅負制度密切相關。

他說，醫院主治醫師長年承擔夜間值班、創傷重大手術與急重難罕症照護，平均每週工時高達70至100小時，遠超過一般受薪階級職工，但其「加班費」卻與薪資一併課稅，無法反映其超時勞動的特殊性與貢獻。

洪子仁呼籲，政府應比照警消、軍人等特殊職業，對醫院執業醫師的值班費與加班費提供稅務減免。他認為，這不僅是對醫師勞動價值的基本尊重，更是保障全民就醫權益，避免醫院醫師流向診所造成結構性失衡的關鍵。

朱益宏也提到，會議中財政部代表並未反映執行上會有困難，但強調需進一步釐清適用條件及減免幅度，例如加班比例上限不能超過正常工時的50%等。