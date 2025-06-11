「見罩率」成新冠趨緩關鍵　邱泰源：流行期可縮短1到2周

▲衛福部長邱泰源出席立法院社福衛環委員會受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情在上周已達高峰，疾病管制署昨日修正預估這波總就診人次，從2個月171萬人次大幅下修至42萬人次。衛福部長邱泰源今（11）日受訪表示，上周疫情趨勢未如預期中往上，有比較趨緩趨勢，可能流行期比預計的縮短1到2個星期，絕對是好現象。他也強調，本次戴口罩率提高是最重要的關鍵。

這波新冠原本來勢洶洶，疾管署推估最高峰單周恐破20萬人就醫，不過根據疾管署昨日公布最新監測，上周新冠就診7萬人次，增幅明顯趨緩，且端午後未見新冠就診潮，確認疫情已經於上周達高峰，後續可能是持平或者下降。疾管署先前預估5月底至8月初流行期間新冠就診人次恐高達171萬，昨日也下修數據總就診約42萬人次，降幅達7成5。

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邱泰源今日出席立法院社福衛環委員會審查「兒童托育服務法草案」，他會前受訪表示，上周疫情趨勢，沒有如預期往上，此現象可預期高峰已過，疫情將慢慢下降，流行期可能比預計的縮短1、2周，這樣絕對是好現象。

邱泰源指出，疾管署副署長羅一鈞等防疫專家直言是戴口罩比率上升的因素，他也特別感謝行政院長卓榮泰在端午前發布防疫5要點提醒，包括有不舒服要怎麼樣分流看病、要打疫苗、必要的場所都戴口罩等，後續還是要多小心，希望疫情趕快就可以平穩下來。

至於兒童托育服務法，邱泰源強調，這是要確實、落實保護兒童安全，不管是家裡或者照顧的地方，相關規定變成法律位階是一個重要目標。衛福部次長呂建德補充，法案重點包含將相關的收出養的程序擬定清楚、讓地方政府出養程序SOP定好、媒合機構管理予以落實等。