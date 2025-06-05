新冠疫苗第2劑接種縮短　3類高風險對象「間隔2個月」就能打

▲疾管署公布，6月11日起3類高風險對象接種第2劑新冠疫苗調整為2個月。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

國內新冠疫情持續上升，疾管署今日表示，6月11日起，「65歲以上長者、55-64歲原住民、免疫不全者」等3類高風險對象，第2劑新冠JN.1疫苗接種間隔從6個月調整為2個月，預估約有76萬人符合接種條件。

依據美國疾病控制中心（CDC）建議，兩劑新冠JN.1疫苗間隔一般為6個月，但也建議了彈性範圍為「至少2個月」以因應疫情升溫、旅遊等特殊情況，先前衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）已參考美國CDC建議訂定兩劑間隔為6個月，同時也保留類似彈性。

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疾管署表示，近期許多3類高風險民眾和長照機構詢問間隔接近，但未滿6個月能不能打第2劑等需求，經疾管署提案諮詢ACIP，決議依先前訂定的彈性，因應此波疫情升溫，決議自今年6月11日起將該3類對象第2劑新冠JN.1疫苗接種間隔建議，調整為與前1劑新冠JN.1疫苗間隔至少2個月（60天）。

疾管署說明，上述出生滿6個月以上且有免疫不全以及免疫力低下患者，包括目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療癌症患者、器官移植患者/幹細胞移植患者、中度/嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、人類免疫缺乏病毒感染患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者，以及其他經醫師評估有免疫不全或免疫力低下者。

國內新冠疫情升溫，新冠疫苗打氣仍持續，國內新冠JN.1疫苗上周（5月26日至6月1日）接種約6.9萬人，為前一周（5月19日至5月25日）4.1萬人的1.7倍，創今年來單周新高，疾管署已於今日配送約13萬劑疫苗，以因應民眾接種需求，將持續視接種狀況，適時機動增配。