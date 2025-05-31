夏日高溫悶濕「體虛口乾」中醫教補水秘訣　喝對茶還可補氣生津

▲夏季炎熱容易讓人不適，應該適度補水。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者洪巧藍／台北報導

今天端午節天氣悶熱，氣象署還針對南部3縣市發布高溫警示。中醫師指出，夏季高溫讓不少民眾出現疲倦乏力、口乾舌燥、睡眠品質下降等不適，一定要注意補充水分，如果不喜歡白開水無味，也可以自製電解水，而從中醫角度也有可以補氣生津的夏季養生茶飲可以嘗試。

根據衛福部統計，到5月28日為止因為熱傷害就醫總計413人次，比起去年5月總計170人次可說是翻倍成長。部立台北醫院中醫科醫師藍士凱指出，夏季暑氣當令，暑性炎熱且常夾濕，容易耗傷津氣。氣溫高、流汗多，加上日照長、體力消耗大，更需注意水分與氣的平衡，以防脫水、中暑或熱衰竭。

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藍士凱表示，補充水分的最佳推薦是白開水、電解質水，但許多人因白開水無味而飲用不足，建議可適量補充低糖電解質飲品，或準備水、一小撮鹽、一點蜂蜜、檸檬汁自製電解水。

另外，建議民眾可諮詢中醫，由醫師針對外在環境變化、個人內在體質改善設計，選擇開立合適的夏季茶飲，提升補水意願。

藍士凱分享，夏季的中醫門診中，最受民眾喜歡的養生茶飲是主成分為人參、麥門冬、五味子的「養氣生脈飲」，因為有助於益氣生津、止汗止渴、補氣提神，也很適合做為日常保健茶飲。不過藍士凱也提醒，養生並非一帖萬靈，適合自己的體質與生活習慣調整最為重要。

根據國健署預防熱傷害原則，建議民眾穿著涼爽，補充水分、並且注意或減少曝曬於高溫環境下。在補水部分也特別強調，依據天氣、活動量及流汗量，適度補充，不要等到口渴才喝水，因為口渴時已經表示身體已處於缺水狀態；建議保持每天喝至少2,000cc白開水，避免含糖、含酒精飲料，以免加重脫水。