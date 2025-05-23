新冠疫苗3天1.9萬人搶打！　疾管署急增配4.5萬劑

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情飆升也催出疫苗打氣！疾病管制署今（23）日公布最新統計，過去3天（5/19-5/21）新冠疫苗接種人數共計19,189人，為上周同期（5/12-5/14）接種6,413人的3倍；5月21日接種7,612人更創近3個月來單日新高。疾管署已於今日增加疫苗配送4.5萬劑，以因應民眾踴躍接種需求。

疾管署副署長羅一鈞表示，公費新冠疫苗庫存充足，尚有314.4萬劑，疾管署將依接種狀況，適時機動增配。請年齡滿6個月以上且尚未接種民眾儘早接種，另已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，提升免疫保護力，才能應對此波疫情。

▲新冠JN.1疫苗接種。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾管署說明，除增加疫苗配送外，新冠抗病毒藥物亦儲備充足，尚有瑞德西韋20.6萬劑、倍拉維46.9萬人份、莫納皮拉韋1萬人份，以及舒冠效（Xocova錠）5,000人份，且仍有開口合約可叫貨，配合疫情供應。

此外，食藥署已與快篩試劑廠商和通路密切聯繫，請廠商持續增加生產量，且協調4大超商、連鎖藥局、社區藥局等通路，針對新冠家用快篩陸續舖貨，各縣市已於本周盤點轄內快篩相關販售或提供資訊，公布於衛生局網頁並會持續更新，疾管署亦已於官網設置「新冠最新防疫專區」，彙整各縣市衛生局提供之家用快篩試劑販售藥局及提供醫用快篩醫療院所名單連結，也提供疫苗接種院所、抗病毒藥劑配置存放點、快篩陽性怎麼辦等資訊，方便民眾查詢。

疾管署提醒，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症，民眾千萬不可輕忽。除接種疫苗外，生活中仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣；另65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等具重症風險因子對象，為感染新冠後可能導致併發症之高風險對象，出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，建議應先使用快篩，如快篩陽性請儘速就醫，以利醫師及早診治並開立口服抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。