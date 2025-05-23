新冠新藥Xocova開放使用　倍拉維放寬「重度腎功能不全」可用

▲疾管署副署長羅一鈞，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠疫情急竄升，上周門急診就診達1.9萬人次，新冠抗病毒用藥數也從上月底開始直線上升。疾病管制署緊急發布醫界通函提醒，倍拉維（Paxlovid）使用對象增列重度腎功能不全病人；此外，疾管署採購新冠新口服抗病毒藥物Xocova，副署長羅一鈞表示，本月15日起提供2類情況使用，取代過去的莫納皮拉韋，用以減輕症狀、縮短病程。

根據疾管署監測，上周新冠門急診就診計19,097人次，比前一周劇增88.2%，且已連續6周上升；新冠用藥也從上月底直線上升，上周使用量約5千人份。

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疾管署採購日本藥廠塩野義製藥（Shionogi）研發的新冠新藥Xocova，羅一鈞說明，由於莫納皮拉韋的緊急使用授權（EUA）期滿，儲備藥物預期將於這波疫情用罄，疾管署專案輸入Xocova作為替代口服用藥，目前已經進貨5000份，另有開口合約15000份可叫貨。

根據疾管署規劃，Xocova適用對象為12歲以上，無法使用倍拉維或瑞德西韋的具任一重症風險因子(除懷孕外)，未使用氧氣且於發病3天內的輕症病人；另發生機構群聚案時也可評估用於具重症風險因子的確診個案。

新冠最主要使用的抗病毒藥物倍拉維，疾管署也發布醫界通函提醒，食藥署已經於今年2月25日核准仿單變更，增列重度腎功能不全病人(eGFR<30mL/min，包含接受血液透析者)用法用量。

疾管署說明，基於倍拉維在預防高風險感染病人的效能優於莫納皮拉韋，且治療可能引發傷害的疑慮少於莫納皮拉韋，因此強烈建議針對非重症但有高住院風險之COVID-19感染病人，原則以倍拉維為治療首選藥物，倍拉維於重度腎功能不全病人(eGFR<30mL/min，包含接受血液透析者)之建議療程為5天，建議劑量如下：

1.第1天：300 mg nirmatrelvir（2顆150 mg錠劑）和100 mg ritonavir（1顆100mg錠劑），一次。

2.第2至5天：150 mg nirmatrelvir（1顆150 mg錠劑）和100 mg ritonavir（1顆100mg錠劑），每日一次。

3.接受血液透析的日子，應在血液透析後施用劑量。

疾管署表示，目前新冠抗病毒藥物儲備充足，尚有瑞德西韋20.6萬劑、倍拉維46.9萬人份，莫納皮拉韋1萬人份。羅一鈞也提到，這波疫情預估6月中下旬達疫情高峰，單週新冠就診最高5.5-6.5萬人次，到7月底之前仍維持流行。