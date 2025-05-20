新冠竄升因「變異株轉換」！最快6月中達高峰　就醫上看6.5萬人

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明新冠疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫情急竄升！疾管署最新統計，上周新冠就診達1.9萬人次，單周上升增88.2%，另增93例重症，4例死亡。疾管署副署長羅一鈞分析，因為國內流行變異株出現轉換，過去5周內NB.1.8.1快速崛起，取代XEC成為主流病毒株，其具有較強免疫逃脫能力，讓這波疫情如此快速上升。疾管署預期這波疫情於6月中下旬達高峰，單周就診恐達6.5萬人，到7月底之前仍維持流行。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，國內新冠疫情持續上升，第20周（5月11日至5月17日）新冠門急診就診計19,097人次，較前一周10149人次增加88.2%，且已連續6周上升，但仍低於去年同期。另5月12日至5月19日新增93例新冠併發重症本土病例及4例死亡病例。

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郭宏偉指出，今年新冠併發重症本土病例累計330例，其中47例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例9成以上未接種JN.1疫苗。

羅一鈞表示，近期疫情上升快速，預估於6月中下旬達高峰後反轉下降，最高點一週就診可能5.5-6.5萬人次，過高峰後疫情仍可能持續流行至7月底。

進一步分析疫情快速上升原因，主要是國內流行病毒變異株發生轉換。羅一鈞指出，6周前國內疫情主要是以XEC為主，但是過去五周內NB.1.8.1快速上升，現在已經變成主流，佔比在接近5成。NB.1.8.1屬於XDB的子代，與JN.1相關，也和目前亞太、東亞地區包含中國大陸、香港等地所流行的變異株一致。

▲疾管署副署長羅一鈞說明疫情。（圖／疾管署提供）

羅一鈞說明，NB.1.8.1具有比較強的免疫逃脫能力，目前觀察傳播率高於其他變異株，也讓流行該變異株的各國疫情快速上升，所幸目前並沒有看到重症率或致死率有上升的情況，主要是感染人數變多。此外，國內上一波疫情是在去年夏天7月，距今已經快1年了，當時有自然感染的民眾，體內免疫保護力正在減退當中。

疾管署表示，接種新冠JN.1疫苗是預防新冠中重症最有效的方法，呼籲尚未接種者應儘速接種新冠JN.1疫苗，另已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，於疫情高峰前提升自我免疫保護力，降低重症或死亡發生風險。

疾管署表示，目前新冠抗病毒藥物儲備充足，尚有瑞德西韋20.7萬劑、倍拉維46.9萬人份，莫納皮拉韋1.1萬人份，且仍有開口合約可叫貨。食藥署亦已協調四大超商、連鎖藥局、社區藥局等通路，針對新冠家用快篩持續鋪貨補貨，民眾如有新冠快篩需求，請就近詢問選購。