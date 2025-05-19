沒感覺最恐怖！醫曝攝護腺癌「最毒陷阱」

記者 劉邠如／台北報導

美國總統拜登日前驚傳罹患攝護腺癌，且已出現骨轉移，引發國際媒體與醫界廣泛關注。對此，泌尿科醫師程威銘接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，消息曝光當天，泌尿科醫師群組一早就熱烈討論這個新聞，「大家都非常震驚」，因為在篩檢普及的美國，癌症發現已經到晚期，實屬罕見且出乎意料。程威銘說明，攝護腺癌是一種特別容易轉移到骨頭的癌症，一旦發現骨轉移，就代表已經進入晚期、屬於第四期，治癒難度相當高，大多只能透過藥物控制病情，但仍有不少患者最終因此過世。



▲美國前總統拜登攝護腺癌移轉，醫師程威銘分析其病況。(圖／合成圖)



相較於美國的篩檢普及率，台灣的狀況其實更加嚴峻。根據國健署最新統計，2022年（民國111年）共有9,062名男性被診斷出攝護腺癌，其中高達55%使用荷爾蒙治療，代表可能屬於晚期的患者，顯示超過一半的患者發現時已經錯過早期治療時機。攝護腺癌目前已是台灣男性發生率第三高的癌症，死亡率也排在第六位，但民眾對於這個癌症的認識仍十分有限，篩檢率偏低。程威銘指出，許多病人甚至是因為骨頭疼痛或骨折求診，才發現已罹癌晚期，實在相當可惜。

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程威銘提醒，攝護腺癌早期通常沒有明顯症狀，這正是最大陷阱。不少民眾誤以為年紀大了小便不順或頻尿是正常老化現象，卻忽略可能潛藏癌症風險。他建議50歲以上男性，每年應定期接受肛門指診與攝護腺特異性抗原（PSA）血液檢測；如果家族中有攝護腺癌病史，最好從45歲就開始每年檢查。不過，他也提醒，PSA指數受許多因素影響，像是良性攝護腺肥大、性行為、騎腳踏車或便秘，都可能讓數值暫時升高，因此並非指數超標就等於罹癌，仍需透過切片確認。

針對確診後的治療選擇，程威銘指出，若惡性度低且指數不高，可以採取積極監控，不急著開刀或放療，避免過度治療影響生活品質。但若屬於高惡性、高指數的患者，則需積極介入治療，包括手術或放射線治療，根據經驗，早期治療的治癒率可達九成以上。不過，一旦進展到淋巴或骨骼轉移，就只能依靠荷爾蒙治療、標靶藥物或放射線來控制病情，儘管治療手段越來越多，但最終仍有可能進入緩和治療階段。

不少男性擔心治療影響性功能與生活品質，程威銘也坦言，無論是手術或放療，都有可能傷到控制勃起的神經或尿道括約肌，術後恐出現勃起困難或尿失禁，對生活造成困擾。他強調，醫療團隊會與病人充分討論治療風險與生活品質的平衡，並且術後可透過陰莖復健、藥物或物理治療協助改善功能。此外，對於部分惡性度較低、但希望減少副作用的患者，也可考慮「海福刀」等新興治療方式，雖然相關研究尚在累積中，但對性功能的影響相對較小，提供不同選擇。

程威銘最後提醒，確診攝護腺癌仍需進一步透過切片確認，現今已有結合核磁共振影像的精準切片技術，能有效提高診斷準確率，避免傳統超音波切片找不到病灶的風險。他呼籲台灣男性及早建立篩檢觀念，因為攝護腺癌是可以早期發現、早期治療的癌症，只怕民眾不願面對、不願檢查，錯過關鍵時刻。

▲泌尿科醫師程威銘提醒，因攝護腺癌早期沒有症狀，50歲以上男性，應定期檢查。（圖／記者鄭毓齡攝）