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失智母心臟手術辦出院「一轉頭人不見」　走失1公里靠護理師尋回

▲▼黃姓護理師用心專業照護病人。（圖／部立台北醫院）

▲黃姓護理師用心專業照護病人。（圖／部立台北醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

年近七旬的陳媽媽在部立台北醫院接受心臟導管手術，術後兒子陳先生陪同辦理出院手續，沒想到一轉身媽媽就不見了！由於媽媽近期常出現混淆、健忘等症狀，讓陳先生一度驚慌失措，憂心媽媽不知道會走去哪。護理師得知後馬上在工作群組發出協尋照片，所幸一名剛要上班的黃姓護理師就在距離醫院超過1公里的路口發現已乏力癱坐的陳媽媽，成功避免意外發生。

部立台北醫院5A護理站護理長簡姝敏表示，陳女士是日前完成心臟導管手術，治療後辦理出院的病人，當時接獲陳先生求助後，立刻調閱監視器、在內部工作群組發出協尋訊息，並動員同仁展開搜尋。

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當時有名黃姓護理師剛打卡上班，看到協尋照片後立即告訴護理長，表示自己稍早在新莊體育場、復興路口附近曾看到一位神似陳媽媽的長者，地點距醫院逾1公里，護理師堅定的說「雖然不確定，但真的很眼熟，我覺得是她。」簡姝敏立即聯繫陳先生趕往現場，最終在復興路邊發現陳媽媽癱坐、精神不濟，幸好無生命危險。

陳先生事後表示，母親平日行動不便，手術前連爬樓梯都需分段休息，沒想到竟能走出醫院這麼遠。他感謝護理師的細心觀察與熱心協助「她不是媽媽的專責護理師，卻記得她的樣子，真的很感激！」

主治醫師心臟內科主任黃啟銘也提醒陳女士，即使病情改善，仍須留意行動安全，不要自己一個人四處走。失智症病人因方向感喪失，易在無意識中走遠，甚至走到筋疲力竭仍不自知，風險極高。

部立台北醫院提醒，家屬與照顧者要正視長輩行為改變的蛛絲馬跡，若長輩出現記憶力衰退、認知混亂、記憶混淆、常迷路等疑似失智症傾向，應盡早就醫評估檢測，以利早期診斷、早期治療、妥善照護，共同守護長輩的安全與健康。

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關鍵字： 失智症 護理師 暖心故事 安全警示 醫療照護

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