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沒時間運動也能保護心臟？　每天3分鐘的活動就夠了！

▲▼過年,新年,家用品,保存,家事,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲做家事不只讓環境乾淨，身體動起來，對健康也有助益。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／常春月刊

擔心心臟健康，卻總是抽不出時間運動嗎？一項最新研究為忙碌或體力不足的長者帶來振奮好消息：每天只要三分鐘的中等強度活動，就能明顯降低罹患心臟病的風險，幫助維持心臟健康。

別小看日常的瑣事——準備餐點、掃地、修剪草坪、園藝或在屋裡快步走動，這些雖非正式運動，但也屬於「偶然體力活動」，在健康老化中發揮重要角色。

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然而，隨著年齡增長，許多人連這些基本動作都會漸漸減少，進而提高心血管疾病的風險。

研究追蹤2萬人：活動越多，心臟越健康

這項刊登於《循環（Circulation）》期刊的研究，追蹤了超過 24,000 位平均62歲的成年人，這些人自認平時「沒有運動」。研究團隊以腕戴式加速度計紀錄他們至少7天的活動狀況。

結果發現，經常從事中等強度的偶然活動者，罹患或死於心臟病的風險明顯降低。而且這項益處呈現「L型曲線」，代表即使活動量不多，只要有動，就對健康有幫助。

1分鐘激烈活動 ≈ 3分鐘家事 ≈ 45分鐘輕鬆走

研究也比較不同強度活動的效果，發現：

1分鐘高強度活動（如快跑、騎車）

約3分鐘中強度活動（如吸塵、擦地、園藝）

約45分鐘低強度活動（如散步、輕鬆家務）

都能產生類似的心血管保護效果。

醫學建議：動起來，不分形式、時間長短

研究人員強調，日常生活中任何形式的高強度或中強度活動，不論持續時間長短，都應被視為重要的健康策略。他們呼籲，應鼓勵將這類活動自然融入日常作息中，成為一種可持續、人人都做得到的護心習慣。

不必非得跑健身房或做長時間運動，只要起身動一動、積極做些家務或短暫快走幾分鐘，就能為心臟加分。健康，不必複雜，只需從生活中的每一步開始。

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關鍵字： 常春月刊 運動 家事 體力活 心臟病 心血管

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