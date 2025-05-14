紫外線傷害致老化、健康隱憂！　防曬守住二二法則

▲只要在白天、陽光可達的位置，就應養成防曬的習慣。（示意圖／Pexels）

文／常春月刊

5月過後，氣溫日漸升高、陽光越來越強，紫外線指數常常飆破表，如果忽略防曬，不僅會曬黑、曬傷，還可能埋下長期的健康隱憂。

皮膚科專科醫師徐嘉琪提醒，紫外線對肌膚的傷害是累積性的，長期曝曬卻不防護的話，不只讓人膚色變黑，更會導致肌膚提早老化；這是因為紫外線會破壞皮膚中的膠原蛋白，造成鬆弛、細紋與暗沉，使人看起來比實際年齡更顯老。

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此外，敏感性肌膚的人更要小心，即使短時間接觸陽光，也可能出現紅腫、刺痛、脫皮等症狀，嚴重時還會引發光過敏或水泡；這些皮膚反應雖不如曬黑明顯，卻往往被忽視，實際對生活造成的影響可能更大。

紫外線無所不在，室內也要做防曬

許多人以為紫外線只存在於室外，只有在太陽下活動時才需要防曬，但徐嘉琪提醒，這是個常見的錯誤迷思。她指出，紫外線屬於不可見光，只要是白天就無所不在，尤其是長波紫外線（UVA），不僅強度穩定，還能穿透窗戶玻璃，滲透進室內，影響範圍可達窗邊1至5公尺。

也就是說，即使整天待在室內，只要身處在陽光能夠照射進來的空間，如窗邊辦公桌、沙發、餐桌等，肌膚仍然會受到紫外線的影響；長時間下來，同樣會導致膠原蛋白流失、細紋產生、膚色不均，甚至增加皮膚老化與病變的風險。

因此，徐嘉琪建議，無論是出門還是待在家中，只要在白天、陽光可達的位置，就應養成防曬的習慣。特別是長時間靠近窗邊工作、閱讀或休息者，建議使用具備UVA防護的防曬產品，才能真正做到全面保護肌膚。

兒時曬傷影響深遠，皮膚癌風險倍增

徐嘉琪指出，許多人對於兒時曬太陽不以為意，也很少替孩子做防曬，但醫學研究早已證實，幼年時期若曾嚴重曬傷，成年後罹患皮膚癌的風險將大幅增加。這是因為紫外線對皮膚的傷害具有「累積性」，每一次的曝曬都可能對皮膚細胞造成微小的基因損傷，尤其是孩童的肌膚較薄、黑色素防護力不足，更容易受到傷害。

其中，反覆曬傷會增加罹患基底細胞癌、鱗狀細胞癌，以及惡性黑色素瘤等皮膚癌的機率，尤其是在幼年時期曾有起水泡的曬傷經驗者，更應提高警覺。美國皮膚科醫學會研究發現，孩童時期若曾有5次以上嚴重曬傷，未來罹患惡性黑色素瘤的風險將提高至2倍以上。

因此，保護兒童免於紫外線傷害，應該從小建立正確的防曬習慣，是預防未來皮膚癌的重要關鍵，無論是戶外遊戲、游泳課或是校外教學活動，家長都應協助孩子做好防曬，為孩子的長期健康把關。

老少肌膚較脆弱，防曬選擇重點

徐嘉琪建議，針對不同年齡層的防曬需求，要根據皮膚的特性做出相應選擇。對於一歲以下的嬰幼兒，防曬以物理防護為主，家長應盡量避免寶寶在強烈陽光下曝曬，並可透過穿戴帽子、衣物等物理方式提供遮擋；若外出時間較長，1至3歲的孩童，則建議使用純物理性防曬產品；對於3歲以上的兒童，則可選擇藥妝專業品牌，並選擇兼具化學與物理防曬功能的產品，以達到全面防護。

對中老年人來說，隨著年齡增長，皮膚逐漸變薄，保濕力也會減少，對紫外線的敏感度增加，因此，防曬顯得更加重要。徐嘉琪指出，中老年人在選擇防曬乳時，應選擇無香精、溫和且安全的產品，以減少對皮膚的刺激，並保持長期使用的效果，從而有效保護肌膚免於紫外線傷害。

box皮膚黑的人需要防曬嗎？ 徐嘉琪指出，膚色較黑的人確實具有比較好的防曬能力，簡單來說，就是比較不會曬紅、曬傷，但是一樣會曬黑、老化，就會讓膚色顯得更暗沉且乾燥，而且一樣會曬出皺紋，導致肌膚老化。因此，不管你的皮膚是黑還是白，都要做好防曬，才能擁有健康的肌膚。

防曬二二法則，防止皮膚變老

許多人會疑惑：「我明明有擦防曬，為什麼還會變黑？」徐嘉琪指出，雖然大多數愛美女性都知道防曬的重要性，並在出門時使用防曬乳，但常常會忽略一些防曬的基本要點，最常見的誤區就是防曬乳的用量不足。

徐嘉琪強調，防曬乳的使用量非常關鍵，它並不像保濕產品那樣少量使用就能達到效果。防曬產品的防護力是根據特定用量進行實驗室測試的，標準用量為每平方公分皮膚約2毫克，而實際使用時，很多人往往遠低於這個標準，導致防曬效果大打折扣。

具體來說，防曬乳應該均勻塗抹於全臉和脖子，所需的量大約相當於兩個指節的長度。只有在足夠的用量下，才能達到標示上的防護效果（如SPF50+或PA++++）；如果只塗抹1個指節的量，實際防曬效果將大大減弱，僅能達到SPF7+的防護能力，這遠遠不足以提供應有的防護。

此外，徐嘉琪還提醒，很多人會忽略防曬乳的補擦。使用防曬品後，隨著時間的流逝和活動過程中的汗水，防曬效果會逐漸下降。因此，建議在室外活動時，每2小時補擦一次，並確保每次使用的量與初次塗抹時相同，約為兩個指節長度。這樣才能保持最佳的防曬效果，有效抵抗紫外線的傷害。

徐嘉琪強調，防曬不是可有可無的保養程序，而是維護肌膚健康的日常關鍵。即使過去未曾重視防曬，現在開始也不嫌晚。她比喻：「防曬就像投資，是長期累積的過程，不會1、2個月就見效，但只要持之以恆，5年、10年之後，你的膚況會明顯優於從未防曬的人，年齡的痕跡也會減緩許多。」所以，別等「早知道」了，才後悔，從現在開始就把防曬做好！

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