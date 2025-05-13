住院醫性侵「負責處置C教授也涉性騷」　台大：婦產科是高好發區

▲台大醫院住院醫師涉及性侵，引發關注。（資料照／記者林敬旻攝）



記者洪巧藍／台北報導

台大醫院一名黃姓婦產部住院醫師趁執勤急診工作性侵就診女子遭判刑。台大醫院發言人陳彥元今（13）日受訪表示，該案發生於2021年6月，當事人提告後院方即由婦產部成立小組執行性騷調查，4個月後結案並記過處分。然而當時婦產部主任正是涉及性騷的C教授，遭疑組織文化出問題，陳彥元坦言，婦產科確實是高好發區，有特別關注，案件調查後該部也執行改善，但不是每個人都有問題，這樣說法不盡公平。

該名黃姓醫師當時謊稱要進行「性反應測試」，甚至還說「沒有做到高潮的話，結果可能會有影響」，性侵就診女病患，台北地院審結依趁機性交罪判處3年有期徒刑，引發各界譁然。衛福部長邱泰源表示重視此案，醫事司則發文請地方衛生局啟動醫師懲戒委員會，依照案情最嚴重恐廢止醫師證書。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳彥元受訪還原當時調查情況，2021年6月當事人提告後，院方成立調查小組以性騷擾案件調查，耗時約4個多月，於當年10月份結案，針對該醫師「記過處分」並且對訓練做適當安排調整，後於隔年7月31日完成訓練後離開台大醫院。

台大婦產部去年底才因不孕症權威醫師C教授性騷擾住院醫師鬧上媒體版面，台大醫院要求該醫師與住院醫師保持距離，經訪查相關人員並釐清事件始末後，確認性騷擾事件成立且情節嚴重。然而黃姓住院醫師性侵案發生當時，台大婦產部主任正由C教授擔任。

面對外界質疑婦產部內部狀況，陳彥元表示，每次有性騷相關案件院方都有責令處理，以本次案件來說也並未拖延，確實婦產部屬於「高好發點」，院方有特別關注，就案件調查後也都特別責令相關安排處置要做到位，包含改善措施等會去執行，但並不是婦產部每個人都會有性騷相關問題，這樣說法不盡公平。

根據桃園市衛生局調查，黃姓醫師於台大醫院受訓後，從2022年4月起至今，在桃園八德區某婦產科診所執業長達3年，全案5月5日一審宣判後，該醫師未主動告知診所，仍繼續低調看診，直到犯行於母親節（11日）當天遭《ETtoday新聞雲》揭發，黃男才在隔天於診所上班日立刻辭職。

此外，民間團體建議衛福部應提供狼醫的查詢平台，衛福部長邱泰源重申，相關做法一直在研議中，希望讓事情不要再發生。