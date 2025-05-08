不和成人混治！台大設全台首座「兒少心智病房」　拚年底完工

▲台大兒童醫院將設置兒少心智病房，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

打破兒少與成人精神病人混合收治住院狀態，台大兒童醫院建立全台首座專為18歲以下兒少打造的心智病房，預計今年底啟用。衛福部今（8）日公布第二期優化兒童醫療照護計畫，在特殊發展項目中推動「兒少心智病房計畫」，斥資6590萬元打造心理困擾或精神疾病兒少的專屬治療空間，除北部的台大醫院之外，中部、南部也正在接洽，將陸續完成布建。

根據台灣「兒童青少年精神疾病之流行病學調查」統計顯示，兒童青少年罹患任一精神疾病的終生盛行率高達32.3%，幾乎每三位孩子，就有一位曾遭遇心理健康問題。其中注意力不足過動症、焦慮症、自閉症之終生盛行率分別達10.5%、10.4%及1%。

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衛生福利部今日發表第二期優化兒童醫療照護計畫，其中針對兒童精神醫療照顧，推動「兒童（青少年）心智病房計畫」補助台大兒童醫院設置全台第一家兒童青少年心智病房，將於今年動工，未來也將在全國北、中、南三地陸續佈建。

▲衛福部心理健康司簡任技正李炳樟。（圖／記者洪巧藍攝）

衛福部心理健康司簡任技正李炳樟指出，兒少早期發展可能遭遇心理困擾，或者透過嚴重情緒障礙計畫發現初發的精神病人，因為及時介入可望讓預後與後續發展較好。

不過目前兒少仍多和成人精神病人混合收治，可能無法依其年齡及診斷提供適切治療狀態。李炳樟分析，兒少照護需投入更多人力，且活動空間需求大，無法比照成人病房設計，因此希望要為這些兒少個案設計專屬、符合收治需求的病房。

衛福部去年開始和台大兒童醫院合作建置國內第一處的兒少心智病房，李炳樟說，規劃開辦12張病床，除了解決混治問題，另一大目標則是要培育國內兒少精神專業團隊，衛福部將補助醫院培訓兒少專科醫師、護理師、心理師、社工與職能治療師。

衛福部目標117年底之前，能夠在北中南分別都各設有一處的兒少專屬病房，讓全台住院收治量能可達45至48床，守護孩子的心理健康。