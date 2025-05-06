因應「萊豬」輸台　北市衛生局：即起加強查驗豬肉1個月

▲澳洲冷凍豬腳檢出萊克多巴胺。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

首批萊豬輸台引發關注，台北市衛生局今表示，即日起至5月底止，將針對轄內傳統市場、超市、量販店及餐飲業等各類通路，抽驗20件豬肉產品，檢測乙型受體素（含萊克多巴胺），同步查核豬肉原料原產地標示300件，以確認業者標示正確、來源清楚。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，輸入豬肉管理首重邊境源頭管理，原產地應如實標示，另依據衛福部公告的動物用藥殘留標準，萊克多巴胺於豬之肌肉及脂肪（含皮）限量為0.01ppm，將持續依據風險管理原則加強查驗，倘發現產品檢出不符規定，或標示不實、來源不明者，將依食品安全衛生管理法等相關規定嚴辦，絕不寬貸。

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根據台北市衛生局統計，自110年至114年第1季，共抽驗豬肉產品656件，動物用藥（含萊克多巴胺等21項乙型受體素）殘留檢驗結果均符合規定；同期豬肉產品標示查核共22,600件，查獲26件標示不符規定，均已依法裁罰新臺幣71萬9,000元，以上抽驗及標示查核結果均即時揭露於本市食材登錄平台「肉品稽查抽驗專區」。

林冠蓁呼籲，食品業者應確保其供應之豬肉產品品質，符合衛生福利部食品藥物管理署公告之「動物用藥殘留標準」，並依據食品安全衛生管理法第22條、第25條及第28條規定，確實標示豬肉及其可食部位之原料原產地。

而針對萊豬輸台，食藥署署長姜至剛表示，未來邊境查驗仍將維持2至10%的一般抽批比率，且根據食安法規定，不會針對合法產品要求標示或公布流向。