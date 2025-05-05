男生越晚生精子突變多！國衛院研究證實「孩子精神疾病發病越早」

▲國衛院研究證實，父親越晚生，孩子精神疾病發病越早。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

隨著國人受教育年數增加，平均結婚年齡逐年上升，生育年齡普遍延後，過去研究觀察到父親生育年齡愈高，子代思覺失調症風險增加，且發病年齡較早。根據國衛院研究證實，較晚的生育年齡可能影響子代精神健康，研究成果發表在國際知名學術期刊《Molecular Psychiatry》。

根據內政部人口統計資料顯示，112年母親平均生育年齡為32.4歲，自民國80年來上升了5.2歲；112年的父親平均生育年齡為34.6歲，32年來上升了4.3歲。

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國衛院國家高齡醫學暨健康福祉研究中心王世亨副研究員與神經及精神醫學研究中心陳為堅主任兼副院長、國立台灣大學健康數據拓析統計研究所馮嬿臻助理教授等人合作，利用全基因體定序探討父親生育年齡影響，證實較晚的生育年齡確實可能影響子代精神健康。

王世亨說，有關男性生育年齡與子代健康相關性，有一派假說是新生突變假說，即男性精子一生中不斷進行分裂，年紀越大的父親精子所累積新生突變數較多，因此增加其子代罹病風險，也最常用來解釋父親生育年齡效應，另一派則認為男性生育年齡與子代精神健康之間並非因果關係，是因為忽略了干擾因子的影響所造成的假象。

研究團隊針對5個多發性思覺失調症家庭進行全基因體定序，每個家庭包含三個共病手足與健康父母，經由比對父母與子代之序列，辨識出子代身上的新生突變。分析結果發現，父親生育年齡每延後一歲，子代身上平均多帶有1.5個新生突變。子代身上每多帶有一個新生突變，思覺失調症發病年齡平均提早0.16年。研究團隊進行因果中介分析進一步發現，較晚的父親生育年齡與子代較早的思覺失調症發病年齡之相關性，大約有30%可由新生突變所解釋。

該研究是全世界第一個利用全基因體定序家族資料，量化分析證實父親較晚的生育年齡可能影響子代精神健康，新生突變在父親生育年齡與子代精神健康的相關，扮演中介變項的角色。王世亨強調，現代國人組織家庭的年齡愈來愈晚，生兒育女的年齡也愈來愈晚，因此引起的子代健康問題是需要迫切討論的公共衛生議題。