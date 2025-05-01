子宮頸癌診斷年齡下降！醫建議「篩檢可提前到21歲」

▲醫師建議，子宮頸癌篩檢應提前。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

國內外研究實證，大規模推行子宮頸抹片篩檢，可降低60%至90%的子宮頸癌發生率與死亡率，國健署也在民國84年起，提供30歲以上女性每年一次免費子宮頸抹片檢查。對此，醫師指出，近年許多衛生機構指引，為因應子宮頸癌診斷年齡有逐漸下降趨勢，建議篩檢起始年齡可提前至21或25歲。

台北市立聯合醫院中興院區婦產科主治醫師劉承疆指出，根據統計，30歲以上女性每三年接受一次篩檢的比率，從民國86年的35.3%提升並穩定維持在45%左右，累計至今已有約84.8%的女性曾參與過此項篩檢服務，防治成效亦反映於疾病發生與死亡數據中。

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根據統計，30歲以上女性的子宮頸癌年齡標準化死亡率，自民國84年每十萬人22.0人，下降至民國110年的5.4人，降幅高達75%；同樣族群的子宮頸侵襲性癌症標準化發生率，也由每十萬人50.5人降至民國109年的15.2人，降幅達69.9%。

這顯示長期推動篩檢政策對子宮頸癌防治已有顯著成果。劉承疆進一步提到，依據我國102年至111年癌症登記年報，子宮頸原位癌與侵襲性癌的診斷年齡中位數分別為42歲及57歲，然30歲以下女性每年仍有超過200人確診，約占總確診人數的5%。

因此國健署自今年起擴大篩檢對象，提供25至29歲女性每三年一次免費子宮頸抹片檢查，此外，部分縣市也已將國中男學生納入公費人類乳突病毒(HPV)疫苗接種對象，以擴大群體免疫保護力，減少病毒傳播源。

除傳統抹片篩檢外，國際也逐步將HPV檢測納入子宮頸癌風險分級策略，為提升檢測多元性，國健署也在今年新增35、45及65歲女性於當年度可接受一次公費HPV檢測服務，與抹片檢查互為補充，提升篩檢精準度。

雖然台灣在子宮頸癌防治方面已有亮眼成效，但劉承疆建議，針對年輕族群的防治工作仍需加強，為因應子宮頸癌診斷年齡有逐漸下降趨勢，建議篩檢起始年齡可提前至21或25歲，也呼籲凡有性經驗的女性，不論年齡、是否接種過HPV疫苗，皆應定期接受子宮頸癌篩檢，才能早期發現、早期治療。