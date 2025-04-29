肺炎鏈球菌疫情創6年新高　羅一鈞曝「2原因」籲快打疫苗

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

疾管署今表示，肺炎鏈球菌感染今年已累計125例，創下6年同期新高，其中有14人死亡。疾管署副署長羅一鈞表示，肺炎鏈球菌疫情創新高主要跟免疫負債和流感疫情影響，另外逾9成死亡個案未完成接種兩劑肺炎鏈球菌疫苗。

感染肺炎鏈球菌後可引起肺炎、敗血症、腦膜炎等侵襲性感染與嚴重併發症，好發於嬰幼兒及65歲以上長者，死亡率可達5至8%。

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疾管署表示，國內已於2023年10月起陸續將65歲以上長者及19到64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象納入公費肺炎鏈球菌疫苗接種實施對象，提供1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗接種。

而有關肺炎鏈球菌疫情創新高，羅一鈞表示，第一還是跟「免疫負債」有關，因為過去新冠有戴口罩習慣，感染狀況明顯下降，但現在沒有戴口罩習慣，感染重新再起，第二是今年「年初流感疫情比較嚴重」，肺炎鏈球菌通常會伴隨流感疫情升高。

羅一鈞提醒，除了65歲以上長者，19至64歲IPD高風險對象，包括脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者，都符合接種資格對象，可檢具診斷書等相關佐證資料或經醫師依健保就醫資料或病歷等評估後接種。

另外，IPD高風險對象自今年3月10日開放接種13價疫苗，今年5月5日起將陸續間隔滿8周，符合資格民眾可接續接種23價疫苗，以獲得完整免疫保護力。