幼童乾眼症飆升　專家揭6原因：長時間看3C是元凶

▲兒童乾眼症的發病率持續上升。（示意圖／123RF）



生活中心／綜合報導

隨著智慧型電子產品的廣泛使用和普及，影片內容越來越吸引兒童，而由於兒童自制力較低，導致未成年群體使用影音設備的時間和頻率不斷增加，進而引發兒童乾眼症的發病率持續上升。專家提醒，由於兒童的行為習慣與成人不同，對乾眼的影響因素需要高度重視，及早預防比起疾病治療更具優勢，改變不良生活方式在治療乾眼症中發揮著重要作用。

根據新華社報導，首都醫科大學附屬北京同仁醫院眼科門診護士長王冠一指出，乾眼症是一種由多種因素引起的慢性眼表疾病，會導致眼乾澀、異物感、刺痛感及視物模糊等不適現象。這意味著因淚液分泌不足、淚液蒸發過快或眼淚成分異常，使得眼睛表面無法保持濕潤，從而造成不適和視覺障礙。

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兒童乾眼主要表現為眼酸、眼熱、眼疼、刺痛或頻繁眨眼等情況，家長若發現這些跡象，應提高警覺，並及時帶孩子就醫，當然這些症狀要先排除其他特殊疾病的可能性。

他分析，導致兒童乾眼的原因如下：

1.長時間使用電子產品：兒童和青少年正處於生長發育和學習的重要階段，每天使用眼睛的時間較長。研究顯示，長時間觀看電子螢幕與乾眼密切相關，每天增加1小時的影片觀看，患乾眼的概率將增加15%。如果日均暴露在影音設備超過4小時，眼表疾病的發生率顯著提高。

另外，眨眼異常也是原因之一，使用電子產品時，眨眼頻率從每分鐘平均19.74次下降到14.93次。在玩視訊遊戲期間，不完全眨眼的比例接近90%。此外，電子螢幕的LED光源含有藍光，對眼睛的刺激會引發一系列問題，也會導致乾眼的發生。

2.角膜塑形片：這些年來，因角膜塑形片具美觀和能在白天不佩戴眼鏡的優點，越來越多的兒童使用來矯正近視。研究顯示，配戴角膜塑形片的兒童乾眼患病率為4.3%。長期佩戴角膜塑形片會干擾淚液動力學，可能導致眼睛乾燥或不適，超過50%的配戴者患有乾眼。

3.睡眠不足：睡眠是人類的重要生理活動之一，睡眠品質差和睡眠時間短會嚴重影響身體健康和生活品質。研究指出，乾眼患者的睡眠時間普遍較短且睡眠質量差，而患有睡眠障礙的個體乾眼發病率更高。

針對16歲以下兒童的一項研究顯示，平均每天睡眠時間較長的兒童不易患乾眼，每天多睡眠1小時，乾眼的發病率降低27%。因此，家長需要監督孩子養成良好的作息習慣，確保充足的睡眠時間，以提高睡眠品質。

4.環境和心理因素：長期處於空調環境下或使用冷氣、暖氣，會加快淚液的蒸發，另外，戶外若環境乾燥、多風沙，也會導致淚液快速蒸發；兒童和青少年長期處於緊張的學習狀態，情緒無法充分放鬆，也會減少淚液分泌，因而導致乾眼。

5.營養因素：正常的淚膜功能需要充分的蛋白質、脂肪、維生素和微量元素，過多的營養會增加包括乾眼在內的一系列眼部疾病的風險。研究表明，營養過度和營養不良的兒童都會增加乾眼風險，因此，需要對孩子進行健康教育以達到飲食多樣化，偏食和過多攝取都會影響眼表健康，唯有良好的飲食習慣才能預防和改善乾眼。

6.其他因素：全身性疾病如內分泌方面的疾病、類風濕、糖尿病等都可能導致淚液分泌異常，進而引發乾眼。

▲長期處於空調環境下或使用冷氣、暖氣，會加快淚液的蒸發。（示意圖／123RF）



為保護孩子的眼睛健康，家長應該注意以下幾點：

1.若孩子每天觀看電子產品時間過長，應提醒孩子多眨眼，不讓眼睛在空氣中暴露過久，這樣可以保持眼睛潮濕。每次近距離用眼時間應不超過20分鐘，建議每次控制在20分鐘內。休息時，應轉移視線至20英尺遠的物體，保持這個遠眺狀態至少20秒，遵循「20-20-20」原則。

2.配戴角膜塑形片的兒童需在正規醫院接受檢查並根據醫生建議決定是否符合配戴要求。配戴鏡片時，要維持手部衛生，避免過長時間配戴，若出現眼乾、刺痛等不適症狀應立即就醫。

3.家長應幫助孩子建立健康的作息時間，保證足夠的睡眠，避免經常熬夜，進而避免乾眼等不良反應。

4.合理安排孩子的飲食，保持健康的飲食習慣，常吃富含維生素的水果和蔬菜，避免攝入過多營養以免發生乾眼。此外，孩子正處於生長發育的重要階段，充足的戶外運動不僅維持身心健康，還能充分攝取維生素D，而維生素D的充足攝取已被證實可有效減少乾眼的發生。

至於兒童乾眼會帶來的危害，包括視力下降，乾眼會使淚膜不穩定，視力波動頻繁；還有眼部不適，包括乾澀、刺痛和異物感。嚴重者還可能造成角膜損傷，甚至引發角膜發炎影響視力。

現有的治療方法多集中於增加眼表濕度、降低滲透壓和減少炎症，還包括口服藥物及調整眼部表面的氧化狀況和代謝調節。通常而言，因不良的生活和學習習慣而導致的乾眼症，透過行為改變可以得到良好效果，因此，若孩子發生乾眼建議儘早就醫，以免延誤治療黃金期。