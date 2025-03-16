台北區個別總額將上路！醫院擬漲掛號費　邱泰源：不要增加病人負擔

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

健保總額今年實施新制「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，台北區將在今年第二季比照南區做法實施，但有不少台北區醫學中心直言恐怕要漲掛號費。對此，衛福部部長邱泰源今回應，掛號費部分一直都是尊重各醫院經營，但仍希望醫院不要因為任何制度增加病人負擔，當務之急是做好醫療資源分配，漲掛號費是最後手段。

全民健保採取總額支付制度，於今年底推算明年醫療需求成長來規劃明年健保總額，並使用浮動點值來調整，如果實際醫療服務量超過原本預期，點值就會被稀釋降低，進而影響醫院、醫師收入「打折」，長期下來引發醫界不滿。

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而「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」除台北區第二季實施，其他分區已經在第一季開始運行。邱泰源指出，南區在第一季就先實施該計畫，剛開始確實有陣痛期，大家有點不習慣，例如不要重複檢查，以前沒有財務壓力，大家比較不會落實，但現在有財務壓力，自我管理之下就會落實，現在也做的越來越穩定。

台北區也將在第二季比照南區實施該計畫，邱泰源認為，相信團隊合作上，健保效力和品質可以更上一層樓，大家要樂觀期待，在健保30年關鍵時刻可以做這樣的突破。

不過陸續有不少台北區的醫學中心表示可能必須漲掛號費。對此，邱泰源回應，掛號費是行政費用，政府一直都尊重醫院營運狀況，但希望不要因為任何制度增加病人負擔，當務之急是做好醫療資源分配，掛號費變動可能是比較後面的手段。