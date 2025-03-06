男突呼吸困難險衰竭　醫揪出「小細胞肺癌」：9成患者都老菸槍

▲萬芳醫院胸腔內科醫師楊善堯。（圖／萬芳醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

一名年約60歲的男性突發性呼吸困難，被緊急送醫，到院時明顯呼吸費力、窘迫，需額外氧氣治療才能維持正常血氧，緊急進一步檢查發現左肺有一顆大腫瘤，取組織檢體化驗後確定是「小細胞肺癌」。醫師提醒，研究顯示，吸菸年數越長、吸菸量越大，罹癌風險也隨之升高，特別是小細胞肺癌與吸菸行為有密切關聯，超過9成病人有長期吸菸史。

收治該病例的萬芳醫院胸腔內科醫師楊善堯指出，檢查發現該患者左肺有一顆壓迫肺動脈並引發阻塞性肺炎的大型腫瘤，當小細胞癌腫瘤體積增大，症狀容易與感冒、支氣管炎或肺炎等呼吸道疾病混淆，許多長期吸菸者因習慣慢性咳嗽與呼吸不適，往往忽略警訊，直到腫瘤侵襲至氣管、心臟、神經、肋膜或其他組織時才有所察覺。

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根據衛福部國健署癌症登記報告統計，肺癌從民國102年至111年連續位居國人癌症死因之首，每年奪走超過9,000條性命，且每年新增約13,000名病人，以民國111年為例，死亡個案數就達10,053人，新增個案數（不含原位癌）則有17,982人，顯示肺癌對國人健康的嚴重威脅。

楊善堯說，肺癌的主要風險因子之一為「吸菸」，研究顯示，吸菸年數越長、吸菸量越大，罹癌風險也隨之升高，特別是小細胞肺癌與吸菸行為有密切關聯，超過9成病人有長期吸菸史，以該案例來說，他有超過40年的吸菸史，首次因小細胞癌就醫時，症狀已相當明顯，這類病人在確診時，腫瘤通常已廣泛擴散，因此需要積極治療，以改善症狀和生活品質。」



小細胞肺癌雖在所有肺癌中相對少見，但其惡性程度極高，臨床評估可分為侷限期與侵襲期，侷限期指腫瘤範圍仍侷限於胸部內，侵襲期則表示腫瘤已轉移到胸部以外，但多數病人在確診時已屬侵襲期。目前主要治療方式包括化療合併免疫治療，必要時採放射治療。

楊善堯提醒，戒菸是降低肺癌發生風險的最有效方法，高風險族群優先考慮至戒菸門診尋求專業協助，並在適當介入下接受肺部低劑量電腦斷層檢查，有助於偵測早期肺癌，爭取更好的治療契機。