腰間紅疹像針扎火燒　醫揭「帶狀疱疹」高危險群：年輕人也會得

▲帶狀疱疹在免疫力下降或壓力過大時易誘發。（示意圖／123RF）



生活中心／綜合報導

帶狀疱疹好發於中老年族群，但近期病例有年輕化趨勢。醫師指出，帶狀疱疹是由水痘—帶狀疱疹病毒引起的感染性皮膚病，當免疫力下降或壓力過大時易誘發，若未及時治療，部分患者可能出現帶狀疱疹後神經痛，影響生活品質。

根據新華社報導，近日北京的嚴女士在腰部至右胸前發現一片紅疹，起初只是輕微的癢感，但隨後變得刺痛難忍，後被診斷為帶狀疱疹。她表示，「晚上疼痛特別厲害，有種像針扎火燒的感覺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

首都醫科大學宣武醫院疼痛科主任醫師岳劍寧指出，帶狀疱疹的典型症狀是單側皮膚出現成簇水疱並伴有劇烈疼痛，這些水疱沿著神經分布，部分患者即使康復後，尤其是老年人，仍可能患上帶狀疱疹後神經痛，疼痛可能持續數月或更長時間。

帶狀疱疹的發病與個人體內的免疫力息息相關，是50歲及以上中老年人的常見病之一，患有慢性病如糖尿病或免疫缺陷等，以及長期服藥使免疫力下降的人群，也屬於高風險群。

此外，部分年輕人在壓力過大或作息不規律時，也可能經歷帶狀疱疹的發作。岳劍寧提醒，帶狀疱疹雖常發生在腰部和胸部，但實際上，任何有神經分布的地方如頭部和四肢都可能出現。

復旦大學附屬華山醫院皮膚科主任吳文育說，除了常見的皮膚型帶狀疱疹，還有許多特殊形式，如眼部及耳部周圍的疱疹。眼部帶狀疱疹可能對眼球產生不良影響，而耳部帶狀疱疹則會引發面癱症狀，嚴重者甚至導致聽力減退。

水痘—帶狀疱疹病毒在幼年時期已潛伏在人體內，隨著免疫力下降或面臨環境變化，病毒可能再次活躍，導致帶狀疱疹發作。在發病前，可能會出現疲倦、低燒、食慾不振或皮膚灼熱感。

一些對帶狀疱疹的誤解導致了對其預防和治療的失誤。中日友好醫院疼痛科主任樊碧發指出，帶狀疱疹在發病初期有傳染性，因此需對家中的老人和小孩多加防範，而到了帶狀疱疹後神經痛階段，傳染性則微乎其微。

岳劍寧也否認「帶狀疱疹治癒後不會復發」的說法，他指出病毒在初次感染後會潛伏體內，當免疫力下降時仍有機會復發，因此保持規律的生活習慣及適當的疫苗接種是重要的預防措施。

統計顯示，帶狀疱疹疫苗可使50歲及以上人士的發病率降低超過90%。目前已有兩種疫苗可供選擇。一種是重組帶狀疱疹疫苗，需接種兩劑，另一種是活性減毒帶狀疱疹疫苗，注射一劑即可。

岳劍寧提醒，一旦發現帶狀疱疹症狀，應立即就醫，使用藥物來減少疾病的嚴重程度和併發症，以免因「忍痛」而延誤治療。