肥胖會短命！BMI超過40少活10年　醫示警心血管風險增數倍

▲台灣成人每2人就有1人體重超標，推估超過1千萬名成人有體重問題。（圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

台灣成人每2人就有1人體重超標，推估超過1千萬名成人有體重問題。醫師指出，長期肥胖與預計壽命變短有關，研究發現，BMI30至35平均預期壽命減少約3年、BMI為40至50，平均預期壽命更是大幅減少約8至10年，建議民眾日常可從BMI和腰圍公分來判斷體位健康。

台灣肥胖醫學會理事長林文元醫師說明，台灣肥胖問題嚴重，關鍵在於大部分國人對肥胖認知不足，部分BMI超標的民眾自認渾圓有肉、胖的可愛、胖的健康，不覺身體有任何不舒服之處，但若不加以管理、持續放任脂肪堆積，罹患各種慢性病與癌症的風險勢必大增。

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研究顯示，肥胖者併發心血管疾病與糖尿病等疾病的機率是一般人的數倍，且肥胖持續時間越久，發病機率的相差倍數越高，以心臟衰竭、心肌梗塞、腦中風和骨關節炎為例，肥胖10年發病率幾乎是肥胖5年者的2倍。

判斷成人體位是否健康有2個評估方式，包含BMI（身體質量指數）和量腰圍，BMI計算公式為體重（公斤）除以身高（公尺）的平方；而腰圍則是更容易檢測的方法，以肋骨下緣、骨盆上緣的腹部中線為測量位置。

林文元指出，BMI若大於等於24為過重、27為肥胖，腰圍女性超過80公分、男性超過90公分為肥胖，至於兒童體位評估，由於仍處於成長階段，需依據年齡與性別對應的BMI標準進行判斷，以確保評估的準確性。

▲兒童肥胖也可能影響第二性徵發育。（圖／示意圖／達志影像）

「若有肥胖問題就要積極就醫處理！」林文元說明，肥胖者減5％體重，併發三高、糖尿病與脂肪肝的風險會降低，減重10％，能降低心血管疾病、睡眠呼吸中止症與退化性關節炎等風險；減重達15%更能減少心臟衰竭及心血管死亡率，還能達到延緩第二型糖尿病的發生。

而在兒童肥胖方面，台灣兒科醫學會兒科研究委員會委員林裕誠醫師指出，兒童肥胖不僅會增加代謝性症候群、脂肪肝、糖尿病及睡眠呼吸中止症的風險，還可能影響心理健康及社交學習，研究顯示，台灣約20%的肥胖兒童已有中等程度以上的脂肪肝，並伴隨肝指數異常，甚至出現肝纖維化。

此外，兒童肥胖也可能影響第二性徵發育，例如女孩的乳房、陰毛發育及初經等可能提早，進而影響最終身高，因此維持健康體位應從兒童時期開始，避免未來發展為成人肥胖問題。

林裕誠提醒，3至6歲學齡前兒童是培養正確飲食習慣的黃金階段，應均衡飲食、避免偏食挑食、減少甜食與含糖飲料攝取，若發現孩子的體重有異常變化，應及早尋求專業醫師的建議與協助。