家樂福自有品牌出包！進口「法國紅酒醋」漂白劑超標

▲家福紅酒醋二氧化硫量超標。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新食品邊境檢驗不合格產品，其中有一款家樂福自有品牌的法國產紅酒醋，被檢出二氧化硫量超標，共450公斤產品必須退運或銷毀。另外還有「大江生醫」從中國大陸進口的大麥草粉，驗出不得檢出的農藥代謝物。

該款紅酒醋是「家福股份有限公司」從法國進口，檢出添加亞硫酸氫鉀0.02％，依業者檢附文件，換算二氧化硫量約為每公斤0.107克，根據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，亞硫酸鹽類漂白劑於其他加工食品用量以二氧化硫殘留量為每公斤0.03克以下，總共450公斤必須退運或銷毀。

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食藥署北區管理中心主任鄭維智指出，亞硫酸鹽類用途是抗氧化及漂白，可以提升產品的保存和讓產品有比較好的色澤，用在酒類產品中，可達到停止持續發酵。

鄭維智說，家福股份有限公司進口的該款法國紅酒醋，是近半年首度在邊境有不合格紀錄，接下來會從一般抽批（2％到10％）查驗調整為加強抽批（20％到50％）。

另外，「大江生醫股份有限公司」從中國大陸進口的大麥草粉，檢出殘留農藥氟氯比代謝物 0.08ppm，根據「農藥殘留容許量標準」，氟氯比代謝物為不得檢出，以檢測方法的定量極限0.05ppm為法規值，因此該產品須全數退運或銷毀。

鄭維智表示，大江生醫股份有限公司去年5月和7月就曾檢出一批中國大陸進口大麥苗粉含有氟氯比代謝物，這次是該類產品近一年第三度在邊境不合格，因此會針對該公司在邊境維持100％逐批查驗。