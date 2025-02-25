泰越列國際旅遊疫情二級警示國家　旅遊醫學門診諮詢保平安

▲南投醫院感染科主任廖嘉宏看診情形。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

中部醫院於農曆年前曾發生麻疹群聚事件，目前雖暫時無新的境外移入或本土病例，但衛福部南投醫院指出，近年台灣人出國旅遊熱度高，而越南及泰國等旅遊熱區亦有麻疹疫情，且皆是疾管署國際旅遊疫情建議等級第二級「警示」的國家，提醒民眾在規劃旅遊時，應掌握當地的流行疫情，亦可至旅遊醫學門診進行諮詢。

南投醫院感染科主任廖嘉宏表示，麻疹傳染力高，可能藉由空氣、飛沫和接觸病人分泌物而感染，潛伏期約7至18天，初始發病症狀包括發燒、鼻炎、咳嗽及結膜炎，類似感冒，接著會從耳後、顏面開始出現丘疹，往下擴散至四肢，並持續數天；廖嘉宏提醒，麻疹易出現細菌或病毒重複感染、肺炎，腦炎等併發症，因此民眾應提高警覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣1981年之前出生者大多數人都得過麻疹而終身免疫，且台灣因疫苗的成功推廣，已鮮少傳出疫情，大多皆境外移入病例；廖嘉宏指出，施打疫苗是預防麻疹的最佳方式，國內年滿一歲幼兒需施打疫苗並在年滿5歲後接種第二劑，而未曾得過麻疹也未施打過疫苗，或已施打疫苗的民眾，仍可能隨年紀增長而抗體消失。

廖嘉弘建議，如民眾有至疫區旅遊計畫，可先至南投醫院旅遊醫學門診，提供相關旅遊諮詢和保健疫苗注射，為自身及家人的健康預作準備。