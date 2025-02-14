抗壓性強「愈能撐愈糟」？恐增糖尿病、心血管疾病風險

▲醫師示警，平常看似最能撐、最穩的「厲害的人」，反而是健康拉警報的高風險群。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

現代生活步調快速，「抗壓能力」似乎成了人們生存的必要條件，但台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，近幾年愈來愈多研究發現，那些平常看起來最能撐、最穩的人，反而是健康拉警報的高風險群，「抗壓，沒有讓我們變強，只是讓身體偷偷累壞了」。

張家銘日前在臉書粉專「基因醫師張家銘」撰文道，在現在這個講求速度跟效率的時代，許多人覺得「能扛、能撐、不喊累」才是厲害的人，但這幾年多項研究發現，有個現象稱作「抗壓悖論」（Resilience Paradox），意味著那些平時看似最穩、最能撐的人，反而變成健康拉警報的高風險群，「他們好像一座鐵打的堡壘，表面上很強，但裡頭早已佈滿裂縫」。

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張家銘提到，有些人每天最晚下班，工作到半夜還在回訊息，遇到再大的事，臉上都是笑笑說：「我還行啦」，直到某天卻突然發現褲子扣不上，體檢報告上紅字滿滿，「才驚覺，原來長期的壓力，身體早就替您默默付出代價」。

張家銘強調，壓力其實會讓體內皮質醇（Cortisol）升高，雖然這種壓力荷爾蒙短時間能幫我們應急，但長期下來，它會讓脂肪堆在肚子周圍，還會打亂血糖平衡，增加糖尿病、心血管疾病的風險，「情緒不會不見，它只是變成看不見的健康問題」。

「您以為自己撐住了，其實只是讓身體幫您扛著而已。不要硬撐，避免壓力及情緒轉換成疾病。」張家銘表示，有些人遇到壓力，開始大吃大喝，宵夜、甜點樣樣來，有人則開始喝酒助眠、熬夜追劇、打遊戲麻痺自己，這些行為確實能短暫舒壓，一旦時間久了，可能開始出現體重變重、血壓變高、晚上睡不好的情況。

對此，張家銘提醒，會休息才是真正的本事，例如跑步流汗、爬山、打球、找朋友聊聊等等，都可以讓人放鬆下來，學會說「今天不行，我需要休息」很重要。張家銘建議，「真正的強大，不是什麼都撐住，而是了解自己並非鐵人，知道什麼時候該停下來、該放鬆、該求助。自己的健康，比任何事情都更重要」。

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