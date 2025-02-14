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氣爆現場急救人員喊「黑牌別救了」　一圖看「重大事件檢傷分類」

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲有路人在氣爆發生第一時間，伸出援手替傷者進行CPR。（圖／翻攝自Threads）

記者李佳蓉／綜合報導

台中新光三越13日突發嚴重氣爆釀4死37傷，大樓外牆全被炸開，建築結構散落街道。有網友在Threads上分享一名路人克服恐懼，第一時間伸出援手替遭受波及的傷者CPR的影片，卻被一旁急救人員告知「這直接黑牌，不用救了」引發熱議。事實上，根據三軍總醫院課程資料顯示，當出現大量傷患事件時，現場患者必須進行檢傷分類，其中「黑牌」代表心臟停止、視同已死亡，為最不優先等級。

從網友轉發的影片中可見，該名熱心路人持續且奮力地替傷者CPR，一名急救人員突上前告知「這個直接黑牌，不用救了」，令人心碎，短短幾秒影片引起討論。有人直呼，「天哪，是我聽錯嗎？他說不用救了」、「直接宣判死亡真的很揪心」；但有網友解釋，「檢傷分類是必然的，也是為了讓寶貴的搶救時間發揮到極致」、「檢傷分類真的很痛苦，受訓時看過有學長在太魯閣翻覆檢傷分類的紀錄影片，真的覺得很難承受，辛苦各位在一線的學長姐」。

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▲▼「重大事件檢傷分類。（圖／取自三軍總醫院製作的核心課程PTT）

▲重大事件檢傷分類。（圖／取自三軍總醫院製作的核心課程PTT）

根據三軍總醫院製作的核心課程PTT指出，當一個事件產生的患者數量，超過以平常運作方式可以負荷的情況時，需評估傷病患情況，排定優先順序，因此檢傷分類很重要，其原則為檢傷本身不做治療，利用傷票分類、標示患者，「以有限的人力、資源，在最短的時間救治最多的病人」。

資料指出，從最優先級別依序是紅色（T1極危險），第一優先、立即治療；黃色（T2危險），第二優先、延遲治療；綠色（T3輕傷），最低優先、輕微；黑色（T4死亡）。

內容也提到，檢傷的分類原則，首先治療垂危但有救的病人；不斷地走動，再分類；勿在一個人身上停留太久；只做簡單而可以穩定且不耗人力的急救動作；心臟停止視同已死亡，為最不優先；明顯感染的患者要隔離。

#台中 #新光三越 #內部 慘況曝 電梯被震垮磁磚碎滿地

關鍵字： 檢傷分類 急救 台中新光三越 氣爆 黑牌 死亡 三軍總醫院 原則 醫藥新聞

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