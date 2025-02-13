常見近視雷射手術比一比　眼科醫師分析特色及適合族群

文／NOW健康

台灣近視人口比例全球數一數二！根據國際近視研究學會資料顯示，台灣18到24歲每100人就有73人近視，近視盛行率居高不下。然而近視不可逆，對於想擺脫眼鏡和隱形眼鏡的束縛，近視雷射手術是矯正近視的選項之一，但術前仍需與醫師溝通並進行詳細檢查評估，確保手術安全。





▲近視雷射手術原理比較。（資料來源／簡乾証院長；圖／NOW健康製作）

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常見近視雷射手術有哪些？ 醫比較PRK、LASIK、KLEX特色

近視的成因是眼軸變長，導致影像聚焦於視網膜之前，使得視力變得模糊。桃園青埔諾貝爾眼科診所院長簡乾証醫師表示，近視雷射的原理是使用精密雷射儀器來切削角膜，藉此改變角膜屈光度，使影像能聚焦於視網膜上，以矯正視力，通常手術後幾天內就能完全恢復正常視力。

目前台灣常見的近視雷射手術包括PRK、LASIK與KLEX等類型，主要差異在於角膜瓣的切割方式、使用雷射儀器和手術位置的深淺。PRK是較早期的雷射手術方式，手術過程中直接移除角膜最外層的上皮細胞，再使用準分子雷射切削角膜。術後角膜上皮細胞需生長修復，初期易有疼痛和不適感，約2至3周視力會逐漸清晰。

LASIK則是會先在角膜表面製作1個薄薄的角膜瓣，再將角膜瓣掀起來，接著使用雷射來重塑角膜以矯正視力，最後將角膜瓣覆蓋回原位，無需縫合。簡乾証院長解釋，LASIK好處在於術後疼痛感較少，視力幾天內就會恢復正常！

簡乾証院長指出，隨著近視雷射手術不斷演進，新一代的KLEX全飛秒雷射透鏡抽取術（Keratorefractive Lenticule Extraction），具有更小的切口，並且不需要製作角膜瓣，微創過程對眼睛影響更小。事實上，KLEX是角膜屈光透鏡抽取術的總稱，常見SMILE、SMILE Pro、SILK等，則是因不同廠商各自推出的名稱不同。

KLEX有哪些優點？ 微創傷口、角膜結構完整性佳

KLEX近視雷射手術是使用精密的飛秒雷射在角膜內部切割出1個透鏡狀的小組織，稱為「角膜透鏡」（Lenticule），至於透鏡的形狀和大小會根據患者度數狀況來設計，接著在角膜表面切出小切口，然後通過切口將剛才切割出的角膜透鏡取出，當透鏡被取出後，待角膜完整貼合，視力即可獲得矯正。

簡乾証院長進一步說明，相較於LASIK手術，KLEX近視雷射手術切口更小，僅需2至3毫米的小切口，對角膜神經破壞少，且術後乾眼症的風險也較低，加上沒有切開角膜瓣，角膜強度與結構完整性更好，能減少術後併發症風險。

並非人人都能做近視雷射 術前須評估並年滿18歲視力穩定

簡乾証院長提醒，須年滿18歲且視力穩定後再進行近視雷射手術，至於要選擇哪種手術應根據個人的視力狀況、角膜條件和生活需求來決定。某些高度近視或極端散光的患者，近視雷射後效果可能不如預期，另外，如果角膜過薄也必須評估可行性，倘若有角膜疾病、白內障等眼疾，則不適合進行近視雷射手術。



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