預防呼吸道、消化系統流行疾病！醫提「3招簡易養生法」

▲中醫師提供穴位按摩養生。（圖／馬光中醫提供）

記者趙于婷／台北報導

近期氣溫下降，但接下來準備迎來春天，氣溫也不穩且容易下雨，春日的流行疾病受到自然界的生發之氣，首當其衝影響到肺和脾的臟氣，肺的臟氣與呼吸交換及上呼吸道相關，容易引發「流行性感冒、新冠」，而脾和消化系統有關，容易發生「腸胃脹氣、胃食道逆流和便秘」等消化系統的疾病。對此，中醫師也提供「3招簡易養生法」。

中醫師李建志指出， 新冠雖然大多為輕症，但病毒變種快速，對於有慢性疾病的長者及抵抗力較差的兒童，確診新冠，依舊衝擊很大，因此建議民眾可先透過以下3招簡易養生法，來提早保養和預防。

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1.生活作息穩定，不過度勞累

應注意不要過量的勞動，儘可能維持充足的睡眠，睡眠的時間為6小時以上，一週運動3次到4 次，每次為1個小時至1 個半小時，運動可促進新陳代謝，幫助身體的循環，提升免疫力。

另外晚上時也可以使用足浴包泡腳，足浴包藥材包含有乾薑、桂枝、紅骨蛇、伸筋草、艾草、川芎、大花咸豐草、赤芍等舒筋活血藥材可以暢通經絡，使用約3000cc水量，水深高於腳踝，水溫約37-42度，浸泡約10-15分鐘，出汗後稍作休息。

2.透過穴位按摩提升免疫力

當遇到寒流或氣溫降低時，風寒進入了身體，身體必須產熱加以對抗，因此適當的保暖很重要，除了適時添加保暖的衣物外，也需保護喉頸部不要接觸冷空氣，再加上穴位的按摩，可以提升免疫系統對抗疾病成功概率，進行穴位按摩時，每天至少1-2次，每次按5-10分鐘，在按壓時需有酸痛感，才能達到按壓的效果，按壓的穴位如下：

(1) 風池穴

位於頭部枕骨下方，胸鎖乳突肌與斜方肌上端之間的凹陷處，按壓時大姆指由輕到重按壓約20-30次，並加以搓揉讓皮膚有熱感，這樣的方式可以促進頭頸部血液的循環，不僅可以對抗寒冷的氣候，也可緩解頭頸部緊繃的肌肉，減少頭暈和偏頭痛發生的機率。

(2) 大椎穴

在低頭時，脖子和背部相接的地方，有塊明顯骨頭隆起，大椎穴即於其下方凹陷處，主要功效是促進循環，降低頸部的酸脹感，常用於感冒、流行性感冒和支氣管炎引發的咳嗽，按壓時以拇指揉按，也可在穴位上，貼上活血化瘀的中藥藥布，使藥效滲透，改善頸椎僵硬。

3.循節氣敷貼，幫助提升免疫力

三九貼為冬天時貼在穴位的藥餅，藥餅由生薑、白芥子、細辛等藥材混合而成，敷貼在穴位來溫陽通絡，貼在背部腸胃臟腑的穴位，可以保護脾胃促進腸胃的蠕動，再加上行氣化食的中藥如白朮、神麴、枳實和山楂，如此可以改善腸胃脹氣，更可幫助排便，腸胃症狀會緩解很多。