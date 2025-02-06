血氧驟降卻無感覺？　 醫：「快樂缺氧」易錯過救命時機

▲「快樂缺氧」致患者表面上看起來症狀又不嚴重，其實才是「最嚴重的陷阱」。（示意圖／達志影像）

文／常春月刊

近年來，俗稱「快樂缺氧」（Happy Hypoxia，又稱「隱形缺氧」）這一詞，因在當時COVID-19嚴重疫情，進入大眾視野。臨床的重症醫療上，確實會遇到一些「隱形缺氧」的肺炎重症患者。這些人胸部X光表現或抽血報告嚴重的不好，但他們的表面上看起來，症狀又不嚴重，其實，這個才是「最嚴重的陷阱」，因為患者及家屬經常錯過了，就診的黃金時間！

快樂缺氧 嚴重肺炎的沉默殺手

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重症醫師黃軒指出，「快樂缺氧」萬一出現，等到病人再出現典型的意識不清、嘴唇發紺，那往往已是重症肺炎最後階段表現，病情也往往迅速在24-48小時，兵敗如山倒的死亡非常令人扼腕的！其實，這種現象常見於重症肺炎患者，患者血氧濃度，明明已嚴重不足，卻未出現明顯呼吸困難症狀，猶如無聲的致命陷阱，醫學界對此高度警惕，因其延誤就醫的風險極高，可能瞬間快速引發多重器官衰竭甚至死亡。

何謂「快樂缺氧」？

「快樂缺氧」並非醫學正式術語，而是臨床對「沉默性低血氧症」的通俗描述。黃軒表示，正常血氧飽和度（SpO₂）應維持在95%以上，若低於92%即屬異常。然而，快樂缺氧患者即使SpO₂降至70%-80%（瀕臨危險值），仍可能行動自如、談笑如常。而此現象常見於重症：

1、病毒性肺炎（如新冠病毒、流感病毒）

2、嚴重細菌性肺炎(如肺炎鏈球菌）

3、急性呼吸窘迫症候群（ARDS)

為何已嚴重缺氧，病人卻不自知？

1、代償機制掩蓋危機

人體在慢性缺氧時會啟動代償反應：加快呼吸頻率、提高心跳速度以維持氧氣供應。但某些肺炎患者因肺部發炎區域神經受損，或中樞神經對缺氧反應遲鈍，未能觸發急促呼吸的求救訊號。

2、二氧化碳滯留未同步發生

典型呼吸困難源於體內二氧化碳累積，刺激腦部呼吸中樞。然而，部分肺炎患者因肺泡仍能排出二氧化碳，血中CO₂濃度正常，故未觸發喘促感，形成「缺氧但無窒息感」的矛盾狀態。

快樂缺氧的致命風險？

快樂缺氧最危險之處在於「延誤診療黃金期」！患者往往因自覺無恙，忽略就醫，待出現「意識模糊、嘴唇發紺」時，肺部損傷已不可逆。其低血氧，會導致：

1、腦部損傷：腦細胞缺氧5分鐘即開始壞死

2、心肌缺氧：引發心律不整、心臟衰竭

3、多重器官衰竭：肝腎功能急遽惡化，死亡率飆升

據統計，之前的COVID-19肺炎重症患者中，約20%-30%，也會可能出現快樂缺氧現象，送醫時常已需緊急插管。

如何及早發現？

1、配備血氧偵測機

家用脈搏血氧機（Pulse Oximeter）可即時監測氧合濃度（SpO₂）若數值低於92%，或活動後，驟降超過3%，也應立即就醫。

2、觀察隱蔽徵兆

．輕微活動（如行走、說話）即感疲憊

．指甲床、嘴唇泛青紫色

．注意力渙散、反應遲鈍

3、俯臥位測試

部分患者平躺時血氧更低，改採俯臥姿勢若SpO₂回升，可能暗示肺部後側已出現浸潤性病變。白話文就是：「病人無法平躺睡覺」！

醫療處置與預防？

1、高流量氧氣治療：透過鼻導管或面罩提供加濕高濃度氧氣。

2、俯臥通氣：改善肺部血流分布，提升氧合效率。

3、免疫調節藥物：針對發炎因子風暴使用類固醇或生物製劑。

有什麼的預防關鍵？

快樂缺氧，顛覆了傳統對「缺氧必喘」的認知，猶如藏在笑容背後的呼吸危機。面對呼吸道疾病，除了提高警覺，更需善用科技工具主動監測。唯有及早介入，方能阻斷這條沉默的奪命鏈。

．高風險族群（慢性肺病、心血管疾病患者）應定期監測血氧

．接種肺炎鏈球菌與流感疫苗，降低併發重症風險

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