發燒也中！醫警告「7種人」不適合泡溫泉

▲醫師點名，有7族群並不適合泡湯，恐使症狀加劇或發生意外。（示意圖／視覺中國）

文／常春月刊

在冬天最愛做的事，除了大啖火鍋，應該就屬泡湯最熱門了！台灣泡湯景點常人滿為患，除了能享受各種不同水質的滋潤，還有美麗的風景盡收眼底，無論是哪一個季節，泡起湯來都別有風情。不過，冬天泡湯仍然有一些注意事項，你泡對了嗎？

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泡湯好處多 可促進血循、加速代謝

家醫科醫師林兆啟表示，無論哪一種溫泉水的水溫都高於體溫，在熱能作用下，自然會促進血液循環、加速代謝效果，並改善手腳冰冷症狀，還有減輕疼痛，甚至增進膠原組織的延展性，以增進關節活動度等。

心血管疾病者 不可泡全身

不過，泡湯也並非萬能。林兆啟指出，溫泉的溫度較高，可使人體大量出汗、心跳加快，心臟耗氧量增加，同時，出水後溫度下降，一熱一冷，短時間內引起血管擴張和收縮，這些都是引起腦中風及心肌梗塞的誘發因素，所以，高血壓和心腦血管疾病者泡溫泉要格外小心，尤其是裝有心臟支架的人，則不建議泡溫泉，可能會增加二度發作的機會。

而有心臟病、高血壓及有動脈硬化的人，泡溫泉之前，要先慢慢地用溫泉擦拭身體，熟悉水溫，再下去泡溫泉，不可以一下子就直接泡溫泉，許多人都是因冷熱溫差太大，影響血管的收縮，而發生意外。

若為高血壓患者、糖尿病患者，必須在血壓、血糖控制較好、比較穩定的情況下，才可以泡溫泉。即使要泡，也要注意水溫不可高於42°C，或浸泡時間不要太久，第一次下水不要超過10分鐘，之後每次下水不可超過15分鐘，並且不可讓水位超過心臟的位置，以免因為血管一下擴張引發意外。

至於身上有皮膚病如異位性皮膚炎、濕疹、魚鱗癬，也不適合泡溫泉，因為溫泉水的溫度過高，會破壞皮膚病患者的皮脂膜，使皮膚變得更乾裂、紅腫，反而加重病情；還有癌症患者，因為身體較虛弱，也不適合泡湯，以免無法承受高溫的刺激，尤其是有傳染性疾病的人，為避免傳染給他人的風險，建議還是不要泡湯。

泡湯前 一定要做的準備

林兆啟強調，泡湯前建議先喝水200～300c.c.，一般而言，浸泡約5～15分鐘後 （盡量不要超過15分鐘），應該起身稍作休息，補充水分之後再入浴浸泡，避免發生脫水或是使心血管負荷過大而危險。且泡湯前不要暴飲暴食，最好餐後至少1小時後再泡湯。

值得一提的是，泡湯前若身體有不適，例如頭暈目眩、噁心、心跳加速、冒冷汗、發燒等情況，應該即刻停止泡湯。另外，因為急遽的溫度冷熱變化，很容易會引起身體不適，所以下水之前也要和游泳一樣先做暖身操；若是在室內的個人池，可以先放熱水讓溫度升高，或是以毛巾沾水拍打全身，等身體適應泉水的溫度之後，再入浴浸泡。

而泡湯的水溫如果在40°C以上，會經由呼吸道、腎臟，以及皮膚流失水分，所以泡完溫泉，記得多補充水分，或是補充含有電解質的飲料，如運動飲料，以免體內水分流失過多，但是不要飲用含糖飲料，如可樂、汽水等，可能會愈喝愈渴。

感冒泡溫泉無法達治療效果

感冒發燒的時候，可以去泡湯來發汗退燒嗎？林兆啟說明，輕微的感冒可以泡湯，透過溫泉的溫度能加速血液循環，把汗逼出體外，達到降溫效果，不過並不是治療的效果，感冒仍然要按時服藥多休息才為上策；若有明顯的發燒，嚴重的發炎現象，有可能是其他感染所造成的，如泌尿道感染或肺炎等，則應禁止泡湯。

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