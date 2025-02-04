感冒或流感？如何正確判斷、降低感染風險？預防與舒緩對策一次學！

▲女星大S因流感併發肺炎病逝令人震驚，喚醒國人更加重視流感及感冒等相關症狀。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／華人健康網

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎過世，享年48歲，此不幸消息令人不勝唏噓。目前仍然是呼吸道疾病好發季節，許多人出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，卻不知道自己究竟患上流感還是一般感冒，延誤了治療時機，病程愈拖愈長。要怎麼分辨流感及感冒？得過流感還會再得一次嗎？以下是好食課邀請小兒科蔡昕育醫師解析流感與感冒相關問題：

問題一⟫怎麼分辨流感和感冒？嚴重程度有差嗎？

解析一⟫流感通常會引起高燒，兩者都有呼吸道症狀

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流感及感冒都可能有呼吸道症狀，例如流鼻水或鼻塞、喉嚨痛和咳嗽。但流感通常會引起高燒，伴隨明顯的全身肌肉和關節疼痛、劇烈頭痛，而且症狀來得迅速且嚴重，通常持續1-2週。感冒的症狀則較輕微，可能只持續幾天。

解析二⟫流感症狀比感冒嚴重

流感的症狀較嚴重且持續時間久，也比感冒更容易引起併發症，特別是在兒童、老人和免疫力較低的族群中。

解析三⟫流感與感冒的病因及感染源不同

流感是由流感病毒引起，主要是A型和B型流感病毒；感冒則主要由鼻病毒引起，也可能由其他病毒（如冠狀病毒、腺病毒）引發，引起感冒的病毒種類多達200種以上。

兩者的傳播途徑相似，通常是通過飛沫傳播（如咳嗽、打噴嚏）或接觸受污染的物體（如門把手）。

問題二⟫流感怎麼預防？得了流感還會感冒嗎？

解析一⟫流感疫苗是最有效的預防方法

每年接種流感疫苗能顯著降低感染流感的風險，是最有效的預防措施，即使感染了，症狀通常也會比較輕微。由於流感病毒會變異，流感疫苗會根據流行病毒株進行更新，因此需要每年接種。

另外，保持良好的衛生習慣也可以降低感染風險，例如勤洗手、避免觸摸臉部、注意咳嗽禮儀及生病戴口罩等等。規律運動、均衡飲食和充足睡眠，也有助於提升免疫力。

解析二⟫穿暖和、多喝熱水，可以減少感染機會，但無法直接預防流感

穿暖一點有助於防寒，可以減少免疫力因為氣溫變化下降：多喝水有助於保持黏膜濕潤，有助於抵禦病毒和細菌的入侵，也可以幫助免疫系統和身體機能運作更好，但兩者都無法直接預防流感病毒的感染。必須注意喝太熱的水會增加食道受傷的機會，所以水溫不要太高。

總結來說，打疫苗是預防流感的最有效方法，而穿暖和多喝熱水則可以幫助身體維持良好的健康狀態，間接提高免疫力，減少感染的機會。

解析三⟫得流感後免疫力較低下，更容易受其他病毒侵襲

流感和感冒是由不同的病毒引起，因此得過流感後近期仍可能感冒。且流感復原期間體力會較虛弱、免疫力較低下，更容易受到其它病毒的侵襲。

問題三⟫懷疑自己得流感，一定要做快篩嗎？

解析一⟫流感高度流行期間，如果症狀高度懷疑流感，不需快篩就可直接診斷

如果症狀非常像是流感，可以到醫療院所做流感快篩，若為陽性就可以確定病因並考慮給予抗流感病毒的藥物。但由於流感快篩的敏感度大約在50%~70%，因此可能會有30%~50%的流感患者在快篩中會呈現假陰性。

在流感高峰期或是有流感親密接觸史的患者，如果症狀高度懷疑流感，其實不需要快篩就可以直接診斷，因為此時用症狀和接觸史綜合判斷的準確性，可能比快篩還要高。也因此每年在流感流行期間，如果有流感接觸史的患者出現類流感症狀時，醫師常常會直接給予抗流感藥物、不一定會再做快篩。

解析二⟫快篩陰性不一定代表沒有得流感

如上所述，流感快篩的敏感度大約在50%~70%，因此可能會有30%~50%的流感患者在快篩中會呈現假陰性。特別是在感染初期或晚期時，病毒量較低，有較高假陰性的機會。所以若流感快篩呈現陰性但症狀上高度懷疑，必要時會使用PCR檢測來確認。

問題四⟫治流感可以吃感冒藥嗎？得流感怎麼舒緩不適？

解析一⟫感冒藥可以幫助緩解不適，但無法縮短流感病程

市面上的感冒藥主要用來緩解症狀，比如退燒、止咳、減輕喉嚨痛和鼻塞等，對於流感引起的症狀也有幫助，但感冒藥不會影響流感病毒的繁殖或縮短病程。

如果流感的症狀較輕微，感冒藥可以幫助緩解不適，但如果症狀嚴重或持續加重，僅靠感冒藥是不夠的。

解析二⟫老年人、孕婦、幼童、慢性病患者即使是輕症，也建議使用抗流感病毒藥物

抗流感病毒藥物可以減少流感病毒在體內的複製，從而縮短病程和降低併發症的風險，症狀出現的48小時內使用效果最好，可以縮短病程約1-2天，並減少重症風險。

高風險人群例如老年人、孕婦、兒童、慢性病患者或免疫力低下者，即使症狀較輕，也建議使用抗病毒藥物，因為這些人容易出現流感併發症。此類藥物也可用於預防流感，特別是在家庭成員或密切接觸者中有人確診流感時，醫生可能會建議給高風險人群使用以防感染。

高風險人群例如老年人、孕婦、兒童、慢性病患者或免疫力低下者，即使症狀較輕，也建議使用抗病毒藥物，因為這些人容易出現流感併發症。

解析三⟫充足休息、補充水分及營養有助於體力復原

充足的休息和補充水份是很重要的。感染流感雖然食慾會變差，但適度補充營養可以幫助體力復原，還是需要吃點容易消化的食物。

使用症狀緩解的藥物可以減少症狀的困擾，溫暖濕潤的環境則可以減少發燒時的不舒服和呼吸道的不適。對於症狀較重或高風險人群，應及時就醫並考慮使用抗病毒藥物。

解析四⟫流感飲食建議清淡、易消化

感染流感時消化功能可能較弱，選擇清淡、容易消化的食物可以提供熱量並減少腸胃負擔，例如白粥、米湯、稀飯、麵條、燕麥片、雞湯或蔬菜湯等，這些軟質的食物在喉嚨不適時也較容易下嚥。

另外富含維生素C的食物有助於增強免疫系統，可以吃些水果或蔬果汁。蛋白質是身體修復重要的營養素，可以選擇雞蛋、豆腐、魚肉、去皮的雞肉等較不油膩的蛋白質來源，較好消化又可以幫助體力恢復。

足夠的水分補充在發燒或出汗時可以防止脫水，除了白開水以外，也可以喝一些電解質補充飲、蜂蜜檸檬茶、花草茶或淡薑茶等，有助於舒緩喉嚨不適。

本文經授權轉自：華人健康網《流感和感冒怎麼分？得過流感還會再得一次嗎？流感預防、舒緩方式一次看》

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