22周胎兒長「罕見肺腫瘤」　北榮團隊成功搶救

▲右圖為正常胎兒心臟（紅）與肺臟（藍），左圖為胎兒肺部腫瘤壓迫。（圖／北榮提供）

記者趙于婷／台北報導

黃女士在懷孕22周時產檢發現胎兒肺部腫瘤，經高層次超音波檢查看到胎兒右側肺部有大型「先天性肺部呼吸道畸形」，由於腫瘤壓迫，導致子宮收縮與早產現象，經北榮醫療團隊安胎，順利在足月生產，孩子出生第一時間放置氣管內管進行呼吸支持，穩定後即手術將腫瘤切除。

台北榮總婦女醫學部高危險妊娠暨產科主任葉長青表示，先天性肺部呼吸道畸形（CPAM）是胎兒的肺葉被沒有功能的囊腫組織取代，發生率約為1/4500～1/11000，是最常見的胎兒肺部腫瘤。

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CPAM的確切致病機轉不明，屬於偶發、非遺傳性的疾病，過去患有CPAM的新生兒出生時多半沒有明顯症狀，常在合併感染時才被意外發現，現今隨著產前超音波與影像醫學進步，越來越多的CPAM可在產檢時被發現。

葉長青說，CPAM的嚴重程度隨病灶大小、位置及衍生症狀而異，若病灶不大，隨著懷孕進行，約有50%的腫瘤可能自發性縮小，出生後若無症狀追蹤即可，然而嚴重者可能造成胎兒水腫，一出生就須接受手術治療。

黃女士的胎兒由於CPAM腫瘤壓迫，造成胎兒水腫、腹水以及羊水過多，因此導致子宮收縮與早產現象。醫療團隊藉由胎兒治療 ，包括胎兒腹水抽吸與羊水引流上千毫升，配合住院安胎，黃女士和胎兒的病況逐漸改善，進入懷孕後期，經影像評估CPAM佔據肺部體積超過70%，對心肺壓迫仍持續。

北榮也為此組織多專科團隊為黃女士執行生產，足月時進行剖腹產，新生兒科醫師在第一時間接手嬰兒，放置氣管內管進行呼吸支持，穩定後即由兒童外科醫師進行手術將CPAM切除。所幸嬰兒術後剩餘正常肺葉擴張良好，移除引流管後已出院返回宜蘭，目前呼吸狀況穩定，不需要使用呼吸器，進食和發展與一般同齡新生兒無明顯差異。

▲北榮團隊成功搶救罕見胎兒肺腫瘤。（圖／記者趙于婷攝）