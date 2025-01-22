諾羅病毒盛行！年菜反覆加熱小心食物中毒　食藥署示警危險溫度帶

▲食藥署提醒，年菜不宜反覆多次加熱食用。（圖／記者黃士原攝，示意圖）

記者趙于婷／台北報導

過年餐餐大魚大肉，常有一餐吃不完的問題，不少人都會反覆加熱吃，但可要當心食物中毒！食藥署今指出，預防食物中毒要遵循「五要二不」原則，細菌生長危險溫度帶（7到60℃），細菌在這個溫度範圍內會迅速繁殖，菜餚若長時間處於此區間，容易孳生細菌及毒素，大幅增加食品中毒風險。

食藥署代理署長林金富指出，農曆新年適逢冬季，秋冬時節為諾羅病毒的盛行季節，該病毒不僅會透過食物傳染，也會因為人傳人而快速擴散，若食用受污染的食物或未澈底加熱的海鮮，如牡蠣或蛤蠣，可能會引發嚴重的腸胃道症狀。因此烹煮海鮮時務必延長加熱時間，避免逞一時口腹之慾而忽略諾羅病毒感染風險。

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而在復熱年菜方面，要留意「復熱溫度、復熱次數、適量準備」3大原則，復熱年菜時，確保加熱溫度達70℃以上，可殺滅大部分微生物，但要避免多次復熱，使菜餚反覆處於危險溫度帶，因此建議酌量準備每一餐，減少食材浪費，也降低食品中毒風險。另林金富也提醒，預防食物中毒要遵循以下「五要二不」原則：

【五要二不】

1.要洗手：烹調或進食前務必用肥皂澈底洗手，食材也應以流動潔淨水源清洗，降低微生物傳播風險。

2.要新鮮：選購新鮮食材，特別是海鮮、肉類等容易被細菌污染的食材，確認來源安全。

3.要生熟分開：生熟食材及刀具砧板應分開存放與處理，避免交叉污染。

4.要澈底加熱：烹煮食物時應加熱至中心溫度達70℃以上，牡蠣、蛤蠣等貝類開蓋後需持續加熱3-5分鐘再食用，杜絕生食風險。

5.要注意保存溫度：烹調後的菜餚，如果沒有立刻食用，應儘快冷藏，放涼後才能冰的觀念落伍了。

6.不飲用山泉水：不要飲用未經處理的水源，防止細菌或病毒感染。

7.不採食不明動植物：尤其是不明菇類，避免因誤食而中毒。